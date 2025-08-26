Анна Бондар – о победе над Элиной Свитолиной на US Open: “В этот раз я вышла играть против нее с другим подходом и тактикой”

Венгерская теннисистка Анна Бондар прокомментировала свою победу над украинкой Элиной Свитолиной в матче первого круга Открытого чемпионата США



“Это невероятно. Я очень счастлива. У меня нет слов, – сказала Бондар после матча. – Это третий раз, когда я играла против Свитолиной на Grand Slam. Поэтому, когда впервые увидела жеребьёвку, я была очень недовольна, но потом мне пришлось смириться с этим и я начала думать, что третий раз должен стать счастливым. И так и получилось. Спасибо всем, кто остался и поддерживал меня. Это очень помогло мне. Она отличная соперница, поэтому я ожидала, что она не сдастся. Она очень старалась и в конце я была немного напряжена, но очень довольна своими первыми подачами в последнем гейме”.

В первом сете, проигрывая 1:2, Бондар отыграла пять брейк-поинтов, после чего выиграла семь геймов подряд.

“Было очень важно, что я смогла выиграть тот гейм. В предыдущих встречах всегда было так, что она быстро уходила в отрыв в первой партии и начинала играть увереннее. Поэтому для меня принципиально было не отставать в счете и сразу сделать брейк. Это было ключевым моментом и позволило мне перехватить инициативу, чтобы сет разворачивался не так, как в прошлых матчах.

Я действовала смелее, чем в нашем матче на Уимблдоне. В Париже мы тоже сыграли хороший поединок. В этот раз я вышла играть против нее с другим подходом и тактикой, старалась максимально агрессивно использовать шансы. Против таких соперниц нельзя играть осторожно. Мы решили, что я должна действовать свободно и агрессивно по всему корту.

Без сомнения, это одна из самых больших побед в моей карьере. Ведь она одержана на «мэйджоре», против соперницы, которой я уже дважды проигрывала, и где фавориткой была не я. Это большая победа”.

В следующем круге Анна Бондар сыграет против Марии Саккари в четверг. Они играли лишь раз – в Кубке Федерации-2019, тогда Саккари победила 6:3, 6:2.

“Матч со Свитолиной до сих пор крутится в голове, я еще не думала о четверге, но останавливаться нельзя – будем готовиться и стараться показать максимум. Сейчас еще наслаждаюсь победой, но завтра начинается подготовка. Несколько лет назад мы играли в зале на харде. Тогда у меня еще не было опыта матчей против соперниц такого уровня, теперь он значительно больше. Я выйду на корт, чтобы сделать все возможное. Посмотрим, в какой она форме, в последнее время я мало ее видела. Но и она не является непобедимой”.



btu.org.ua