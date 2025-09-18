Эмма Наварро – о победе над Путинцевой после отыгранных матчболов: “Сегодня основными ключами были командная гордость и много терпения”

Американка Эмма Наварро прокомментировала свою победу над представительницей Казахстана Юлией Путинцевой в четвертьфинале Billie Jean King Cup Finals



Эмма Наварро за 2,5 часа победила Юлию Путинцеву в первом поединке между сборными США и Казахстана, отыграв два подряд матчбола на тай-брейке решающего сета. Наварро провела второй одиночный матч в составе сборной США и одержала вторую победу.

– Эмма, поздравляем. В чем был ключ к победе сегодня?

– Не знаю, можно ли выделить какой-то один фактор, но, пожалуй, это упрямство, стойкость и гордость играть с флагом своей страны на форме. Я знала, что у меня есть поддержка команды, видела, как все подбадривают меня. Это совсем другая энергия, когда во время игры смотришь в сторону и видишь это. Думаю, сегодня основными ключами были командная гордость и много терпения.

– Соперница вела во всех трех сетах и имела матчболы. Что вы говорили себе в те моменты и как удалось справиться с матчем?

– Думаю, в течение первого сета и половины второго я была совсем потеряна – не чувствовала ни четкой цели, ни намерения. А это критично, для того чтобы показывать свой лучший теннис. Когда в третьем сете счет стал 0:2, я просто сказала себе: «Сконцентрируйся на работе ног». Пожалуй, самая простая вещь в теннисе – это именно работа ног. Иногда такие элементарные вещи помогают пройти через самые тяжелые моменты. Так и сделала, а дальше уже пошло. Было очень тяжело, но все сводилось к выдержке.

– Несколько человек из команды, когда у вас были матчболы, говорили: «Доверяй себе». Вам действительно пришлось много доверять себе и процессу. Расскажите об этом состоянии.

– Теннис – жестокий спорт, он легко играет с вашей головой и может загнать в сложные ментальные состояния. Хотя «доверие» звучит банально, но это огромная часть игры. Когда счет уже 6:6 или 7:6, а вы провели на корте два с половиной часа, вы получили много информации о себе и о сопернице, чувствуете какие-то моменты относительно ударов. Но в такой момент иногда приходится игнорировать эти факты и просто доверять себе и верить, что все сложится в вашу пользу. Иногда это работает, иногда – нет. Это спорт.

– Это был только ваш второй матч за сборную США на Billie Jean King Cup. Нервничали ли вы, когда выходили на корт? Насколько отличается эта атмосфера от обычных матчей?

– Да, это совсем другое. Играть за себя или за свою маленькую команду – это одно. Но играть за страну – это высшая честь. Конечно, это создает больше нервов, и они другие по ощущениям. Атмосфера тоже особенная – более шумная, эмоциональная. У соперницы была маленькая группа поддержки, которая пела для нее. У меня были свои болельщики. Это ощущается совсем по-другому. Здесь нужно быть гибкой и уметь приспосабливаться. Но это невероятно – быть здесь и играть за США.



