Испания может снять свою сборную с ЧМ, если туда попадет Израиль

Чиновники Испании заявили, что рассматривают возможность отзыва своей национальной сборной с предстоящего чемпионата мира, если сборная Израиля туда квалифицируется. Об этом сообщает Daily Mail.

Патси Лопес, представитель влиятельной Испанской социалистической рабочей партии, заявил, что они "оценят" ситуацию, если это произойдет.

ФИФА занимает жесткую позицию в отношении вмешательства правительств в футбольные дела. Любое подобное действие Испании, вероятно, столкнется с серьезными последствиями со стороны ФИФА.

Сборная Израиля не выходила на Чемпионат мира с 1970 года, но имеет шанс попасть в расширенный турнир в следующем году.

www.ua-football.com