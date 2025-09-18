Даниил Сикан вернулся после травмы в «Трабзонспор»

Турецкий «Трабзонспор» сообщил хорошие новости для своих болельщиков: украинский нападающий Даниил Сикан вернулся после травмы и уже тренируется с командой. Об этом пишет издание Gunebakis. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

24-летний форвард пропустил матч против «Фенербахче» из-за повреждения нерва в колене, полученного на одной из тренировок. Однако медицинский штаб «бордово-синих» подтвердил, что Сикан полностью восстановился и готов выходить на поле. Футболист уже провёл первые занятия под руководством главного тренера Фатиха Текке.

Ожидается, что украинец окажется в заявке на ближайший поединок Суперлиги против «Газиантепа», который состоится 20 сентября в 20:00 по киевскому времени. По информации клуба, Сикан может получить свои минуты на поле, чтобы помочь команде укрепить позиции в верхней части таблицы.

Нападающий перебрался в «Трабзонспор» из донецкого «Шахтёра» в январе этого года за шесть миллионов евро. В нынешнем сезоне он успел провести четыре матча, набрав около 70 игровых минут, но пока не отметился голами или результативными передачами. Сейчас «Трабзонспор» идёт третьим в чемпионате Турции, имея в активе десять очков.

