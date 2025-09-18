Миколенко пропустит матч «Эвертона» с «Ливерпулем»

Защитник «Эвертона» и национальной сборной Украины Виталий Миколенко никак не может справиться с последствиями травмы. Из-за повреждения 26-летний футболист уже пропустил несколько матчей и точно не поможет своей команде в дерби против «Ливерпуля», которое состоится 20 сентября. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

О состоянии игрока сообщил британский журналист Дэйв Окопа. По его данным, украинец все еще восстанавливается и не готов вернуться на поле. Миколенко получил травму 9 августа в контрольном матче против «Ромы» (0:1). После этого защитник выпал из состава, затем вернулся и сыграл в Кубке лиги против «Менсфилда», а также в поединке чемпионата с «Вулверхэмптоном».

Казалось, что ситуация налаживается, ведь Виталий даже поехал в расположение сборной Украины на международную паузу. Но там снова почувствовал дискомфорт и вынужден был вернуться в клуб. Медики «Эвертона» надеялись, что защитник успеет восстановиться к матчам против «Астон Виллы» и «Ливерпуля», но сроки возвращения остаются неопределенными.

Главный тренер «ирисок» Дэвид Мойес признался журналистам, что сам в растерянности. «Я понятия не имею, когда Миколенко вернется на поле», — сказал наставник. По словам специалистов, пока речь идет о продлении курса восстановления, а точных прогнозов нет.

