Луис Диас подтвердил, что этим летом вел переговоры с Барселоной

Вингер "Баварии" Луис Диас подтвердил, что летом он вел переговоры с каталонской "Барселоной" перед тем, как присоединиться к немецкому гранду.

"Были переговоры с "Барсой", что является нормальным явлением на трансферном рынке, с несколькими командами. Я очень доволен своим решением присоединиться к "Баварии". Я принял объективное решение относительно своего будущего, и самое главное, что я в прекрасном клубе. Поэтому я постараюсь сделать все, что в моих силах", – сказал футболист.

Добавим, что Луис подписал контракт с "Баварией" до июня 2029 года.

www.ua-football.com