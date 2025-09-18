Billie Jean King Cup Finals. Великобритания уверенно победила Японию и вышла в 1/2 финала

Британские теннисистки второй сезон подряд сыграют в полуфинале командного турнира



Финал • Шэньчжэнь, Китай • 16-21 сентября • хард (зал)

ЯПОНИЯ 0-2 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Эна Сибахара – Сонэй Картэл 3:6, 6:7(4)

Моюка Утидзима – Кэти Бултер 2:6, 1:6

Сонэй Картэл прервала серию из четырех поражений в Туре и одержала третью победу в трех сыгранных матчах в Кубке Билли Джин Кинг.

Кэти Бултер сыграла 20-й одиночный матч за сборную и одержала 14-ю победу.

Сборная Великобритании третий раз за последние четыре года и второй сезон подряд вышла в полуфинал командного турнира. За место в финале британки будут бороться с представительницами США. Этот матч состоится в субботу, 20 сентября.

