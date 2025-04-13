Леся Цуренко: “Для того, чтобы взять паузу, было много причин, она была очень необходима”

Леся Цуренко стала гостьей студии Setanta Sports перед матчем Кубка Билли Джин Кинг, в котором сборная Украины сыграет против Швейцарии



Вчера, Леся Цуренко приехала в Радом, чтобы поддержать украинскую сборную, которая борется за место в финальном турнире Кубка Билли Джин Кинг. Украинки в первый игровой день выиграли все три матча у сборной Польши и возглавили свою группу.

“Вчера мы сорвали голоса. У нас трибуна ближайших родственников и самых страстных болельщиков. Поэтому было очень круто. Было много детей, многие приходили семьями и плюс девушки играют просто невероятно. Было очень круто. Немножко было нервно и в то же время интересно на матче Элины, все видели насколько тяжело ей было, этот 1,5-часовой сет, была просто ожесточенная борьба. Марта победила просто невероятно, за 1 час. Парный матч, который вроде бы ничего не решал уже, но оказался таким интересным. В общем была хорошая борьба и мы получили 7 часов классного тенниса с положительным результатом для украинской сборной.

Как это, когда сидишь на трибуне, а не играешь на корте? Минут 30 могу рассказывать о своих впечатлениях. Всегда ты хочешь помочь сборной. Одновременно понимаешь, какая это ответственность. Поэтому, поджимает. Или окрыляет. Бывает, что просто летишь, а бывает такой клин, с которым очень трудно справиться. Мне очень нравится роль болельщицы, мне нравится роль некоего аналитика. Когда можно так посидеть, ничего не делать, пока другие там напрягаются, и ты можешь такая говорить: «Да здесь по линии надо было переводить, зачем ты играешь кросс?» (смеется). Или «да просто подай эйс». Это я, кстати, подслушала на нашей трибуне (смеется).

Стала бы капитаном сборной? Если бы мне позвонили с таким предложением, я бы, конечно, подняла трубку. Думаю, что в будущем я бы обязательно занималась чем-то таким, что может повлиять положительно на развитие украинского тенниса. Поэтому посмотрим.

Получается так, что я еще не сказала своего последнего слова на профессиональном корте? Это интересно у вас получается. Я же вам ничего не скажу (смеется). Но давайте так. Пауза была очень необходима. Для того, чтобы взять паузу было много причин. Наверное, уже все знают, что у меня проблема с локтем, которую очень трудно решить. И были другие причины, о которых я никогда не говорила, но они есть тем не менее. Вы все увидите. Оставляю ли я вам надежду, что вы еще увидите меня на корте? Ну, надежду, кто же у вас ее заберет? (смеется).”

Напомним, что Леся Цуренко в этом сезоне не сыграла ни одного матча. В последний раз она выходила на корт в официальном матче в ноябре прошлого года, когда уступила австрийской теннисистке Синье Краус, в матче Кубка Билли Джин Кинг.



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