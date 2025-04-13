Лига 1. Страсбур – Ницца 2:2. Эльзасцы упустили победу на последних секундах

Матч между "Страсбуром" и "Ниццей" был не только принципиальным, гляда на турнирное положение команд перед началом игры, но и важным с исторической точки зрения, ведь обе команды встретились между собой в сотый раз во всех турнирах.

"Страсбур" подошел к этому матчу в невероятной форме, выиграв пять последних игр к ряду, потому неудивительно, что они с первых минут начали активно работать на половине поля соперника под оглушительное сопровождение с трибун родного стадиона. На старте поединка Дилан Баква, который был одним из наиболее активных футболистов в составе обеих команд, имел несколько возможностей, чтобы забить, однако его опасные удары не превратились в голы. Позднее игра немного успокоилась, а вскоре инициативой завладела "Ницца". Несмотря на то, что "эльзасцы" выглядели гораздо лучше своего соперника в первые полчаса, именно "орлята" открыли счет в этой встрече. На 38-й минуте Мелвин Бар стал автором взятия ворот. Левый вингбек резко ворвался в штрафную площадку, обработал прекрасную подачу от Жонатана Клосса и отправил мяч мимо Джордже Петровича.

Через несколько минут после этого гости могли забивать во второй раз. Жереми Бога имел отличный момент на 40-й минуте, но на этот раз Петрович вытянулся в струну и отразил удар, переведя мяч на угловой, который не призвел ни к чему опасному. Первый тайм был за гостями, вопреки не самому лучшему началу. Второй раунд борьбы между молодежью и опытом обещал быть интересным.

"Страсбур" должен был отыгрываться и прекрасно справился со своей задачей уже через десять минут во втором тайме. На 51-й минуте Эмануэль Эмега убежал от своего оппонента и сравнял счет после очень быстрой контратаки. А уже через три минуты после этого гол забил 18-летний Сэмюэл Амо-Амеяу, вывев свою команду вперед. Два гола — два ассиста от Андрея Сантоса. Что интересно, в каждом из этих эпизодов наварил каши Моиз Бомбито, допустив две грубые ошибки.

Хозяева, бесспорно, перевернули все с ног на голову в начале второй половины и добавили интриги этому поединку благодаря такому решительному ответу на гол "Ниццы" еще в первом тайме, однако в дальнейшем мы практически не видели от "красно-черных" каких-то опасных моментов, что могло бы привести к очередному изменению счета. Гости безуспешно пытались отыграться, но у них впереди ничего не получалось. Лишь под конец матча подопечные Франка Эза начали понимать, что необходимо что-то делать и включились в борьбу. Удар Юссуфа Ндаишимие из-за пределов штрафной выглядел, как отчаяние, но он, скорее всего, почувствовал уверенность в своих силах, поэтому, когда "орлята" заработали угловой за несколько секунд до финального свистка, тот-таки Ндаишимие вырвал ничью, отправив мяч головой в сетку ворот.

Подчеркнем, что Эдуард Соболь появился на футбольном поле на 88-й минуте, заменив травмированного Баква, но 29-летний украинец не сумел помочь "Страсбуру" одержать шестую подряд победу в Лиге 1.

Поскольку "Ницца" спасла этот матч, набрав один балл, она поднялась на шестое место в турнирной таблице Лиги 1 и приблизилась к зоне Лиги чемпионов. "Страсбур" покинул четверку лучших команд чемпионата Франции и теперь опустился на пятое место, имея в своем активе 50 очков, что на два пункта больше, чем у "орлят".

Лига 1. 29-й тур

Стадион: "Стад де ла Мено" (Страсбург)

Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция)

"Страсбур" — "Ницца" 2:2

Голы: Эмега (51), Амо-Амеяу (54) — Бар (38), Ндаишимийе (90+4)

"Страсбур": Петрович — Дукуре, Омобамиделе, Дуэ — Барко (Силла, 75), Лемарешаль (Уаттара, 46), Андрей Сантос, Диарра — Амо-Амеяу (Нанаси, 69) Баква (Соболь, 88) — Эмега (Мара, 88)

"Ницца": Булка — Данте (Сансон, 76), Ндаишимийе, Бомбито (Менди, 61) — Бар, Сантамария (Буанани, 76), Будауи (Росарио, 84), Клосс — Бога, Гессан — Лаборд (Моффи, 76)

Предупреждения: Омобамиделе (56) — Будауи (73), Росарио (90+2)

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