Эдди Хирн объяснил, почему Усику немедленно нужно завершить карьеру

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Известный британский промоутер Эдди Хирн посоветовал объединенному чемпиону мира в супертяжелом весе Александру Усику завершить карьеру.

«Я не согласен с мнением, что реванш Усик – Дюбуа не продаст Уэмбли. Это бой за звание абсолютного чемпиона мира, это поединок британца против одного из величайших боксеров в истории.

Но я считаю, что Усик должен уйти из бокса. Представьте себе, если бы он сейчас это сделал – абсолютный чемпион в тяжелом весе, абсолютный чемпион в супертяжелом весе, непобежденный боксер. Выбрать правильное время для завершения карьеры – это трудная задача», – сказал Хирн.

Ранее Хирн рассказал, почему бывший чемпион мира Энтони Джошуа отказался проводить бой-реванш против чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа в феврале 2025 года.

sport.ua