Татьяна Коб установила национальный рекорд Украины в боксе

НОК

Волынская спортсменка Татьяна Коб установила рекорд Украины как первая боксерка, получившая 14 чемпионских титулов на чемпионатах Украины в весовой категории до 51 кг.

Татьяна Коб – заслуженный мастер спорта Украины по боксу, участница Олимпийских игр, первая женщина-спортсменка, которая представляла Украину в боксе на Олимпийских играх и заняла пятое место, бронзовый призер чемпионата мира, двукратная чемпионка, серебряный и бронзовый призер чемпионатов Европы.

Татьяна Коб рассказала: «Сбылась мечта. Мое имя и мои достижения в спорте попали в Книгу рекордов Украины 2024 года. Приятно быть частицей и рекордсменкой этого официального реестра. Несмотря на трудные времена, благодарю наших воинов, которые защищают и защищают нашу Украину».

С достижением Татьяну Коб поздравили президент НОК Украины Вадим Гутцайт и глава Комиссии атлетов НОК Украины Георгий Зантарая.

sport.ua