Лоусон намерен обратиться за советом к Элбону

В следующему году Лиам Лоусон продолжит карьеру в Red Bull Racing, где станет напарником Макса Ферстаппена. Гонщик из Новой Зеландии рассказал, что в ближайшее время намерен позвонить Алексу Элбону, чтобы спросить совет, как лучше работать в Red Bull Racing и соперничать с четырёхкратным чемпионом мира.

Лиам Лоусон: «Когда мы выступали в DTM, я, скорее всего, достал Алекса своими вопросами о Red Bull, команде и машине. Я знаю, что машина Red Bull отличается от машины RB, но характеристики у неё похожие. Когда я работал на симуляторе, то обратил внимание, что машина Red Bull достаточно агрессивная, и ей сложно управлять.

Алекс ещё тогда говорил мне, что за рулём необходима полная уверенность, а в борьбе с Максом необходимо максимально выкладываться. В ближайшие несколько недель я позвоню Алексу, чтобы расспросить его и получить больше информации».

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