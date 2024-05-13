Слухи о проведении гонки в Чикаго не подтвердились

Сегодня в прессе появились сообщения о подписании контракта на проведение Гран При Чикаго, начиная с 2026 года. Официальные представители Формулы 1 не стали комментировать подобную информацию, а позднее вышло опровержение слухов.

Издание PlanetF1 со ссылкой на свои источники сообщило, что информация об уже подписанном контракте на проведение гонки в Чикаго не соответствует действительности. Более того, в Формуле 1 не планируют добавлять в календарь чемпионата четвёртую гонку на территории США.

Первым о контракте сообщило издание Fastest Pitstop, но позднее эта новость была удалена. В Fastest Pitstop объяснили это тем, что получили дополнительную информацию, которая опровергает слова их источника о подписанном контракте.

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