Рим. Киченок и Остапенко одержали разгромную победу во втором круге

Украинско-латвийская пара вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Италии
Рим, Италия • 7-18 мая • грунт • $5,509,771
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Второй круг
Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 6) — Лейла Фернандес/Аранча Рус (Канада/Нидерланды) 6:1, 6:2
Киченок и Остапенко второй сезон подряд сыграют в четвертьфинале турнира в Риме, что является их лучшим результатом здесь.
Следующими соперницами теннисисток будет дуэт Сара Эррани/Жасмин Паолини (Италия), который в своём матче второго круга обыграл вторых сеяных Николь Меликар-Мартинес и Эллен Перес.
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