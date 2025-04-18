Копер (W75). Олейникова одержала разгромную победу во втором круге и второй раз в сезоне сыграет в четвертьфинале

Украинская теннисистка Александра Олейникова одержала вторую победу на турнире ITF W75 в Словении



В матче второго раунда Александра Олейникова (№268 WTA) 74 минуты разгромила хорватскую теннисистку Тару Вюрт (№263 WTA) – 6:2, 6:1. Олейникова допустила одну двойную ошибку, проиграла два гейма на своей подаче и сделала семь брейков.

Олейникова второй раз в сезоне дошла до четвертьфинала на соревнованиях ITF – в конце марта она стала полуфиналисткой на турнира категории W75 в Вакарии.

Следующая соперница украинки определится в поединке первой сеяной Аранчи Рус из Нидерландов и экс-11-й ракетки мира Анастасии Севастовой из Латвии.



btu.org.ua