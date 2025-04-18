Шарль Леклер: Постараемся побороться за подиум

Шарль Леклер рассчитывает, что новинки, которые Ferrari подготовила к прошедшему Гран При Бахрейна, помогут команде добиться прогресса в Джидде. Монегаск предполагает, что характеристики городской трассы тоже должны сыграть команде на руку в этот уик-энд.

Шарль Леклер: «Я считаю, что в своей работе мы движемся в правильном направлении и должны придерживаться выбранного подхода. Мы начинаем видеть результаты проделанной работы и готовы к дальнейшему прогрессу.

Думаю, в Бахрейне был возможен финиш на подиуме, и я надеюсь, что три тренировки на этой трассе подтвердят, что мы в состоянии побороться за подиум в этот уик-энд. Хотя, конечно, это совсем не тот результат, за который я хочу бороться.

Джидда напоминает мне городскую трассу, но здесь есть несколько очень экстремальных поворотов. Их нужно проезжать с уверенностью и без малейших колебаний, хотя сделать это не так и просто, ведь ты знаешь, что стены так и ждут, чтобы ты ошибся.

Полагаю, новинки, которые мы представили в Бахрейне, должны помочь нам на этой трассе, принимая во внимание её характеристики. Я с нетерпением жду выезда на трассу, чтобы увидеть, на что здесь способна SF-25».

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