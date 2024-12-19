Валттери Боттас вернулся в Mercedes

Команда Mercedes объявила о подписании контракта с Валттери Боттасом. В 2025 году финн будет резервным гонщиком, и в случае необходимости заменит за рулём Джорджа Расселла или Андреа Кими Антонелли.

Валттери Боттас: «Я очень рад, наконец, ответить на вопрос, который задавал на протяжении последнего месяца. Возвращение домой в семью Mercedes в качестве третьего гонщика – вот, что дальше, и я этим более чем доволен. Я хочу поблагодарить Тото, команду в Брэкли и всех в Mercedes за то, что встретили меня с распростертыми объятиями.

Несмотря на все трудности последних лет, я знаю, что мне предстоит ещё многое сделать в Формуле 1. С пяти лет, когда я рос в финском городке Настола, я был сосредоточен на достижении успеха в ведущих гоночных сериях.

Мне повезло, что за 12 лет в Формуле 1 я пережил множество невероятных моментов. И поскольку я возвращаюсь в команду, с которой добился успеха, то с нетерпением жду возможности использовать все полученные знания, чтобы помочь команде прогрессировать на пути к цели – борьбе за титулы».

Тото Вольфф, руководитель команды: «Добро пожаловать домой, Валттери! Мы рады, что ты вернулся.

Вклад Валттери и его влияние на команду, которые он оказал за пять лет сотрудничества, были впечатляющими. Помимо многочисленных побед в Гран При, он сыграл важную ролm в наших чемпионских титулах.

Его техническая обратная связь и вклад в работу помогли нам добиться успеха и двигать команду вперёд. Более того, Валттери был фантастическим коллегой и командным игроком. Его сдержанное чувство юмора и общительный характер сделали его любимцем всех в Брэкли и Бриксуорте.

Все эти качества будут невероятно важны в роли резервного гонщика, и он окажет нам важную помощь в борьбе за титулы, и поддержит Джорджа и Кими на трассе».

Валттери Боттас выступал за Mercedes с 2017 по 2021 годы, и за это время одержал 10 побед, 20 раз стартовал с поула и 67 раз поднялся на подиум.

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