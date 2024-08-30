Джеймс Ваулз о причинах увольнения Сарджента

В Монце руководитель команды Williams Джеймс Ваулз сказал, что увольнение Логана Сарджента не связано с аварией в Зандфорте.

Джеймс Ваулз: «Зимой мне казалось, что в этом году Логан сделает шаг вперёд, а потом стало ясно, что он достиг предела своих возможностей.

Дело не в какой-то конкретной области. Ему не удавалось контролировать работу шин, не хватало скорости – в итоге на финише он проигрывал слишком много. Было бы несправедливо удерживать его в команде. Посмотрите на его лицо, когда он покидает кокпит – он отдал все, что мог, но этого оказалось недостаточно».

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