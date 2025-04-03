Макс Ферстаппен: Я сказал команде всё, что думаю о замене

В четверг в Сузуке Макс Ферстаппен впервые публично прокомментировал решение Red Bull Racing заменить ему напарника Лиама Лоусона на Юки Цуноду.

Когда стало известно о замене, бывший гонщик Формулы 1 Гидо ван дер Гарде опубликовал в социальных сетях сообщение с критикой в адрес руководства Red Bull и словами поддержки Лоусону. Макс поставил «лайк» этому сообщению, и в Японии подтвердил, что подписывается под словами ван дер Гарде.

Макс Ферстаппен: «Я «лайкнул» комментарий, поскольку мне понравился текст. Думаю, это говорит само за себя, верно? Это не так, что я поставил «лайк» по ошибке.

Я сообщил команде своё мнение не только о замене, но и вообще обо всём. Мы обсуждали это ещё во время прошлого гоночного уик-энда, а затем на базе. Я сказал команде всё, что думаю обо всём происходящем. Некоторые вещи лучше не выносить в публичное пространство. Полагаю, в данном случае так будет лучше.

Как я сказал, я обсудил всё с командой, и они знают, что я обо всём этом думаю. На этом, пожалуй, мне лучше остановиться».

Отвечая на вопрос, общался ли с Лоусоном после новостей о переводе Лиама в Racing Bulls, Макс повторил свою мысль: «Я всё обсудил с командой. Я поговорил с Лиамом, и это всё, что я могу сказать на эту тему.

Люди говорят, что Лиам провёл 11 гонок или около того, они все были проведены в разное время. В современной Формуле 1 очень плотный календарь, поэтому дебютанту в начале сезона особенно тяжело. Он выступал на трассах, которые не знает, во второй уик-энд был спринт. Всё это не помогло.

Мне сложно сказать, насколько сложно управляется наша машина, поскольку за карьеру я не пилотировал машины других команд. Я просто стараюсь адаптироваться к ситуации настолько хорошо, насколько могу».

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