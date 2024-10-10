Хэмилтон не сядет за руль Ferrari на тестах в Абу-Даби

После финального этапа сезона в Абу-Даби пройдут тесты, на которых команды смогут поработать с шинами 2025 года. В некоторых случаях гонщики, менявшие команду, уже на этих тестах получали возможность сесть за руль новой для себя машины, но в случае с Льюисом Хэмилтоном этого не случится.

По информации BBC Sport, у семикратного чемпиона мира нулевые шансы сесть за руль Ferrari на тестах в Абу-Даби.

Контракт гонщика с Mercedes рассчитан до конца декабря, и после завершения сезона команда запланировала много рекламных мероприятий с участием Хэмилтона, часть из которых будет посвящена прощанию с командой и двигателями Mercedes, на которых Льюис выступал всю свою карьеру в Формуле 1.

Таким образом, за рулём Ferrari болельщики увидят Льюиса Хэмилтона только в 2025 году.

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