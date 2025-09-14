Ферстаппен произвёл сильное впечатление на инструктора

Вчера Макс Ферстаппен вполне успешно дебютировал на «Северной петле» Нюрбургринга, выступив в 4-часовой гонке за рулём Porsche Cayman категории GT4, и получил немецкую лицензию, дающую право на выступления в серии NLS.

Хотя никто не сомневался, что квалификация и опыт Макса позволяет ему пилотировать технику любой мощности, но правила есть правила, и исключений не стали делать даже для четырёхкратного чемпиона мира, поэтому ему в этот уик-энд пришлось пройти курс теоретической подготовки, после чего проехать по трассе вместе с инструктором.

В этой роли выступил Андреас Гюльден, который объяснял знаменитому новичку какие-то базовые моменты, связанные с особенностями пилотирования на Nordschleife. Разумеется, мастерство и профессионализм Ферстаппена произвели на него сильное впечатление.

«Проехать несколько кругов впереди чемпиона мира было фантастически интересно! – поделился Гюльден с голландской газетой De Telegraaf. – К счастью, у меня была более мощная машина, в противном случае я мог бы и не удержатся впереди него…

Мы общались по радио, и я давал ему кое-какие советы, а под конец мы уже немного пошалили на трассе. Его машина была на сликах, а на моей стояла обычная дорожная резина, и мне пришлось атаковать в полную силу. Он думал, что всё это очень весело – по-моему, удовольствие он тоже получил.

Во время ознакомительной поездки по трассе на автобусе он проявлял большой интерес, например, спрашивал, какие траектории нужно выбирать под дождём, и я рассказывал ему о разных типах асфальта, из которого состоит покрытие, а также о системе сигналов флагами, потому что здесь они отличаются от других гоночных серий.

Полагаю, мы чему-то учились друг у друга, он отличный парень и настоящий энтузиаст автоспорта. Было приятно видеть, как он улыбается, сидя за рулём, когда он ездил по самой лучшей в мире гоночной трассе. Макс произвёл на меня очень сильное впечатление.

Конечно, в его мастерстве пилотирования никто не сомневается. За рулём он демонстрирует невероятную собранность, и для меня была большая честь поработать с чемпионом мира».

Теперь, когда у Ферстаппена есть необходимая лицензия, он может выступать на «Северной петле» Нюрбургринга на машинах самой мощной категории GT3. Первая такая гонка пройдёт 27 сентября, между Гран При Азербайджана и Сингапура, поэтому Макс вполне может в ней выступить – скорее всего, он выйдет на старт на Ferrari 296 GT3.

