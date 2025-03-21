Леклер: Потенциал машины выше результатов первого этапа

Первая гонка сезона в Австралии закончилась разочарованием для Ferrari и болельщиков команды. Шарль Леклер считает, что на Гран При Китая команда сможет в большей степени раскрыть потенциал машины SF-25.

Шарль Леклер: «В первый уик-энд многое не получилось, и многое пошло не так, как нам хотелось. Но это была только первая гонка сезона, в которой мы многое узнали, и я уверен, что в этот уик-энд команда сложит вместе все составляющие и сделает шаг вперёд.

Я по-прежнему убеждён, что потенциал машины гораздо выше того, что мы увидели в прошлый уик-энд. Теперь необходимо его продемонстрировать на трассе в этот уик-энд.

Сейчас сложно сказать, сможем ли побороться с McLaren в Китае, поскольку любая мелочь может отразиться на результате, как и конфигурация трассы, которая может подойти или не подойти машине. Если вспомнить концовку прошлого сезона, то в Mercedes доминировали в Лас-Вегасе и были очень быстры в Мехико, а McLaren оказались очень быстры в Абу-Даби. И это при том, что команды не обновляли машины, и на всех этих этапах они были одинаковыми.

В этот уик-энд результат будет зависеть от множества факторов. Нам важно сохранять спокойствие после разочаровывающего первого этапа и вернуться на уровень McLaren. Я не думаю, что они будут так же быстры, как в первый уик-энд, поэтому нам важно не реагировать слишком сильно и продолжать работать в правильном направлении, как мы это делали все последние месяцы. Я уверен, что результаты придут».

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