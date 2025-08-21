Доменикали: Германия заслуживает места в Формуле 1

Руководитель Формулы 1 Стефано Доменикали считает возможным возвращение в календарь Гран При Германии, если в стране возникнет реальный интерес к проведению этапа…

Стефано Доменикали: «К сожалению, в последнее время никаких переговоров по поводу проведения Гран При Германии не было. Мы готовы к общению, и деньги здесь не играют ключевой роли, главное – видеть реальный интерес со стороны промоутера. Нам нужно знать, с кем мы можем это обсуждать.

Германия заслуживает места в Формуле 1. Если кто-то серьёзно заинтересован, он найдёт способ связаться со мной. Но время не ждёт. У нас есть длинный список компаний и даже стран с их премьер-министрами и королями, которые непременно хотят провести гонку».

Источник