Хэй назвал единственного боксера, который поразил его больше, чем Кличко

Дэвид Хэй

Бывший чемпион мира в крузервейте и хевивейте Дэвид Хэй выбрал боксера, который его больше всего поразил.

«Монте Барретт сильно ударил меня, как и Лоленга Мок в моем четвертом бою на профи-ринге. Он даже не был в тяжелом весе, он был что-то вроде полутяжеловеса и суперсредневеса. Он ударил меня идеальным ударом в висок и чуть не уничтожил. Мне пришлось тогда подняться на ноги», — сказал Хэй.

