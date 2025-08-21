Connect with us
Монтеррей. Сестры Киченок выбыли из борьбы в парной сетке соревнований

Украинские теннисистки завершили выступление на турнире WTA 500 в Мексике

Монтеррей, Мексика • 18-23 августа • хард • $1,064,510
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Людмила Киченок и австралийка Эллен Перес, посеянные под вторым номером, в четвертьфинальном матче проиграли дуэте Леолия Жанжан/Мария Козырева (Франция/-) со счетом 6:7(4), 4:6. В первом сете теннисистки упустили преимущество, ведя 5:3.

Надежда Киченок и Алдила Сутджиади из Индонезии в матче первого круга уступили третьим сеяным – китаянке Го Ханьюй и “нейтральной” Александре Пановой – 3:6, 2:6.
 
