Есть изменения. Известна заявка Полесья на матчи с Фиорентиной

Житомирское "Полесье" представило заявку на матчи плей-офф раунда Лиги конференций против итальянской "Фиорентины".

Вратари: Олег Кудрик, Евгений Волынец, Виктор Улиганец.

Защитники: Никита Кравченко, Эдуард Сарапий, Даниил Бескоровайный, Богдан Михайличенко, Жоау Виалле, Сергей Чоботенко, Сергей Корнийчук.

Полузащитники: Таллес, Александр Назаренко, Руслан Бабенко, Александр Гуцуляк, Александр Андриевский, Богдан Леднев, Ярослав Караман, Андре Гонсалвес, Евгений Микитюк, Борис Крушинский.

Нападающие: Александр Филиппов, Николай Гайдучик.

Отмечается, что по сравнению с предыдущим раундом еврокубка, в заявке произошли три изменения: Сергей Корнийчук заменил Анди Хадроя, Жоао Виале – Максима Мельниченко, а Ярослав Караман – Томера Йосефи.

Напомним, матчи пройдут 21 и 28 сентября.

