Есть изменения. Известна заявка Полесья на матчи с Фиорентиной

Житомирское "Полесье" представило заявку на матчи плей-офф раунда Лиги конференций против итальянской "Фиорентины".
Вратари: Олег Кудрик, Евгений Волынец, Виктор Улиганец.
Защитники: Никита Кравченко, Эдуард Сарапий, Даниил Бескоровайный, Богдан Михайличенко, Жоау Виалле, Сергей Чоботенко, Сергей Корнийчук.
Полузащитники: Таллес, Александр Назаренко, Руслан Бабенко, Александр Гуцуляк, Александр Андриевский, Богдан Леднев, Ярослав Караман, Андре Гонсалвес, Евгений Микитюк, Борис Крушинский.
Нападающие: Александр Филиппов, Николай Гайдучик.
Отмечается, что по сравнению с предыдущим раундом еврокубка, в заявке произошли три изменения: Сергей Корнийчук заменил Анди Хадроя, Жоао Виале – Максима Мельниченко, а Ярослав Караман – Томера Йосефи.
Напомним, матчи пройдут 21 и 28 сентября.