Джозеф Паркер назвал истинную причину поражения Дюбуа от Усика

Бывший чемпион мира Джозеф Паркер объяснил, почему Александру Усику удалось победить Даниэля Дюбуа.

«Александр Усик показал гораздо большую агрессию, мощь и точность ударов. Мне было приятно на это смотреть. Даниэль еще молодой боксер, он может вернуться, но его уровня пока недостаточно, чтобы победить Усика», – сказал Паркер.

Ранее WBO (Всемирная боксерская организация) санкционировала следующий бой Александра Усика. Организация обязала Александра провести бой против Джозефа Паркера и дала 30 дней, чтобы боксеры договорились о поединке. Если Усик откажется драться с Паркером, то его могут лишить титула WBO.

