Украинцы на турнирах ITF 21 августа (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Портал BTU предлагает вашему вниманию расписание матчей с участием украинских теннисистов
($40,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 2 круг
11:30 | Елизавета Котляр (Украина, Q) – Мия Ристич (Сербия)
($30,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 2 круг
11:30 | Александр Овчаренко (Украина, 4) – Джованни Орадини (Италия)
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
15:30 | Александр Овчаренко/Джанлука Каденассо (Украина/Италия, 1) – Маттео Скьябасси/Самуэле Седжетти (Италия, WC)
($30,000; Clay – Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
18:00 | Роман Венгер/Флинн Томас (Украина/Швейцария) – ?
($30,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 2 круг
11:00 | Вячеслав Белинский (Украина, 2) – Пьетро Ромео Скомпарин (Италия)
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
15:00 | Тимофей Милованов/Кристиан Тумбас Кайго (Украина/Хорватия) – Пьетро Ромео Скомпарин/Николо Тоффанин (Италия)
($15,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 2 круг
Владислав Орлов (Украина, 3) – Оскар Гжегожевский (Польша)
Никита Маштаков (Украина, 8) – Фредерик Лешно-Васютинский (Польша, WC)
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
Никита Маштаков/Карлис Озолиньш (Украина/Латвия) – Владислав Орлов/Марчин Зарски (Украина/Польша)
Анастасия Фирман/Линеа Байралиу (Украина/Швеция) – Адриен Надь/Линда Шевчикова (Венгрия/Чехия, 2)
($15,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 2 круг
Вероника Подрез (Украина, 1) – Полина Бахмуткина (-, Q)
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
Вероника Подрез/Полина Скляр (Украина) – ?
($15,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
13:00 | Катерина Лазаренко (Украина, 6) – Дюн Вайсо (Франция, JR)
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
18:00 | Анастасия Запаринюк/Паулина Глокнер (Украина/Германия) – Мария Головина/Варвара Паншина (-)