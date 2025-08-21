ФК Париж готовит собственную версию дерби. Купили экс-игрока ПСЖ, играют через дорогу и развиваются под крылом Ред Булл

Можно пятнадцать лет сидеть в президентском кресле, знать все проблемы клуба наизусть — и все равно радоваться, будто это твое первое Рождество.

Пьер Ферраччи это хорошо понимает. Его ФК "Париж" наконец пробился в Лигу 1 после десятилетий скитаний. Когда ему 73 и он говорит: "мы смотрим на все глазами детей", понимаешь, что здесь нет пафоса — только момент, когда хочется бегать по стадиону, как будто выиграл золотой билет на Фабрику Вилли Вонки.

В воскресенье, 17 августа, Ферраччи сделал то, что сделал бы каждый фанат, а не чиновник: бросил отпуск на Корсике и поехал в Анже, чтобы увидеть дебют "Парижа" в высшей лиге впервые с 1979 года. 46 лет ожидания — это больше, чем карьера большинства футболистов. И даже дольше, чем все поколения плейстейшн вместе взятые.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Футбол не был бы футболом без пощечины от реальности. "Париж" проиграл 0:1, хотя почти весь второй тайм играл в большинстве. Но дело не в счете. Теперь в Париже появился второй акцент. ПСЖ больше не одинок в статусе клуба столицы. По словам Ферраччи, внимание к ним таково, что медиа преследуют клуб буквально повсюду.

Бюджет клуба — 130 миллионов евро. Если бы "Париж" играл в Лиге 1 еще в прошлом году, они бы уже шли шестыми по ресурсам. Сейчас — четвертые. Для Франции, где большинство клубов живет в режиме "затяни пояса и молись на трансферную выручку", это почти как чит-код. Причина здесь проста: семья Арно выкупила клуб осенью 2024 года. Их амбиции — не выживание, а еврокубки.

"У нас есть ресурсы, чтобы остаться в Лиге 1, но мы должны быть взвешенными и скромными. Этот сезон — наш этап обучения. Главное — удержаться и не потерять голову", — говорит Ферраччи.

Официально они говорят на языке классического новичка, но все понимают, что это может быть только первый шаг. В городе, где уже привыкли к Неймару, Мбаппе и бесконечным слухам о Ближнем Востоке, появление еще одного игрока с реальными деньгами всегда сулит драму.

Впрочем, ФК "Париж" не из тех, кто заходит в город с мешком денег и сразу ломает все вокруг. Команда сохранила почти весь костяк, который в прошлом году вывел их из Лиги 2. Тренер Стефан Жийи, для которого это первый сезон в Лиге 1 и первый стресс-тест в карьере, еще на старте сборов заметил: "За нами следят больше, но мы оставляем то, что работало последние два года".

Шесть товарищеских матчей, три победы, команда выглядит прилично — и все равно они решили вложить 35 миллионов на усиление. Три новых лица: Отавио, Ноа Санги и Мозес Саймон. И это еще не конец — до 31 августа планируют добавить еще нескольких игроков. Например, купить за миллион евро бывшего голкипера ПСЖ Кевина Траппа.

Ферраччи в последние месяцы явно играет роль взрослого в комнате. Он постоянно повторяет одно слово: баланс. Баланс между опытом и молодежью, баланс между деньгами и здравым смыслом. Здесь видна их стратегия — не превращать клуб в денежную корову.

"Есть те, кто думает, что мы готовы платить за что угодно — но это не наша игра", — говорит Ферраччи.

Парижане даже немного кайфуют от того, что не бросаются на первый попавшийся вариант, а ведут переговоры долго и спокойно. Это выглядит почти как эксперимент: можно ли в современном футболе иметь 130 миллионов в бюджете и при этом не вести себя как новичок в казино, который сразу ставит все на зеро.

ФК "Париж" выходит в Лигу 1 почти без изменений в составе, но календарь сразу проверяет команду на прочность. Сначала Анже, затем Марсель, и только 31 августа состоится домашний дебют. И это будет не просто матч, а первый поединок на стадионе "Жан-Буэн" в 16-м округе Парижа, который находится буквально в 15 метрах от стадиона ПСЖ.

После многих лет на "Шарлети" клуб наконец получает арену на двадцать тысяч мест. Семь тысяч из них — абонементы, и почти все уже проданы. Во французском футболе это означает "да, люди хотят нас видеть".

Ферраччи не скрывает удовлетворения. Спрос огромный и на абонементы, и на VIP-ложи, и среди бизнес-партнеров. Для человека, который годами жаловался, что на старом стадионе невозможно заработать хоть что-то, это ощущение победы. Теперь у "Парижа" есть арена, которая не только создает атмосферу, но и приносит стабильные деньги.

И это только начало. Тренировочная база в Орли, которая уже стала символом рабочей философии клуба, после переговоров с местными властями увеличится с восьми до восемнадцати гектаров. В масштабах Лиги 1 это уже фундамент, на котором можно строить серьезный клуб.

К тому же у "Парижа" появился союзник, который хорошо знает, как делать футбольные революции. "Ред Булл" после прошлогоднего выкупа держит 11% акций клуба и уже успел составить портфолио громких кейсов. Самый яркий — "РБ Лейпциг", который в первый же сезон в Бундеслиге (2016/17) залетел на второе место.

Для "Парижа" это идеальная комбинация: деньги и амбиции Арно плюс методичность и футбольный инжиниринг от "Ред Булл". В Париже уже есть один гигант, который живет в своей реальности десятилетиями, а теперь рядом появляется клуб, который думает не матчами и трансферами, а сезонами и системой.

Ферраччи пытается немного охладить энтузиазм. Говорит, что здесь никто не будет бежать спринт — это не тот случай, когда новичок кричит о Лиге чемпионов через три года. "Париж" играет в долгую игру. Это звучит убедительно. "Ред Булл" действительно умеет строить структуру с нуля, а Арно способны поддерживать ресурсную стабильность.

Клуб говорит на языке терпения. Но история подсказывает, что когда "Ред Булл" заходит в спорт, ждать приходится недолго. Уже совсем скоро во французском футболе может начаться что-то новое и интересное.

www.ua-football.com