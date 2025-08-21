Эвандер ХОЛИФИЛД: «Ого, это конец для тебя. Меня это немного смутило»

Getty Images/Global Images Ukraine. Эвандер Холифилд

Легендарный боксер Эвандер Холифилд вспомнил эпизод, который заставил его завершить карьеру.

«Когда я спарринговал с тем парнем Энди Руисом, и когда ему было 19 лет, он смог меня побить, я понял тогда: «Ого, это конец для тебя». Тебе становится понятно, что пора заканчивать карьеру, когда ты пропускаешь от кого-то, кого, по твоему мнению, ты должен быть в состоянии победить, из-за опыта и все такое, но у него была скорость, а я ее терял.

Когда мы спарринговали, каждый день он делал одно и то же… Тогда он был агрессивным. Меня это немного смутило. Я подумал: «Я чемпион, а ты так за мной гоняешься?», – отметил американец.

Ранее бывший чемпион мира в хэвивейте и крузервейте Эвандер Холифилд назвал место украинского боксера Александра Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории.

sport.ua