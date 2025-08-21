Уинстон-Сейлем. Циципас разгромно проиграл свой стартовый поединок, Корда успешно вернулся после трехмесячной паузы

Результаты второго круга на турнире ATP 250 в США



Уинстон-Сейлем, США • 17-23 августа • хард • $828,925

Действующий чемпион: Лоренцо Сонего (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Бу Юньчаокэтэ (Китай) – Стефанос Циципас (Греция, 1) 6:3, 6:2

Мариано Навоне (Аргентина) – Маркос Гирон (США, 16/WC) 6:2, 6:2

Себастиан Баэс (Аргентина, 10) – Пабло Карреньо Буста (Испания) 7:5, 6:2

Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – Маттео Арнальди (Италия, 6) 6:3, 6:3

Габриэль Диалло (Канада, 4) – Нишеш Бассавареди (США, Q) отказ

Хамад Меджедович (Сербия) – Джейкоб Фернли (Великобритания, 15) 6:4, 7:6(2)

Джованни Мпетши Перрикар (Франция, 9) – Педро Мартинес (Испания) 2:6, 6:3, 7:6(3)

Александр Мюллер (Франция, 8) – Дарвин Бланч (США, Q) 6:7(3), 6:3, 7:5

Камил Майхржак (Польша) – Нуну Боржеш (Португалия, 7) 6:1, 6:3

Себастьян Корда (США, 11) – Вит Копржива (Чехия) 6:3, 6:4

Миомир Кецманович (Сербия, 13) – Александар Ковачевич (США) 6:4, 7:6(5)

Лучано Дардери (Италия, 3) – Маккензи Макдональд (США) 7:6(5), 6:7(6), 6:4

Лоренцо Сонего (Италия, 5) – Стефан Достанич (США, WC) 6:3, 6:7(2), 7:6(3)

Жауме Мунар (Испания, 12) – Маттиа Беллуччи (Италия) 6:3, 6:1

Роберто Баутиста Агут (Испания, 14) – Кристофер О’Коннелл (Австралия) 6:4 отказ

Мартон Фучович (Венгрия) – Таллон Грикспор (Нидерланды, 2/WC) 6:3, 4:6, 6:3

• Лидер посева Стефанос Циципас менее чем за полтора часа проиграл 76-й ракетке мира. Грек сделал два брейка и проиграл пять геймов на своей подаче. После раннего поражения на Ролан Гаррос Циципас выиграл лишь два матча из семи сыгранных.

• Себастьян Корда провел свой первый поединок после Ролан Гаррос и пересенного стрессового перелома правой голени. Американский теннисист, доходивший в Уинстон-Сейлеме до полуфинала в 2023 году дальше сыграет против поляка Камила Майхржака.

btu.org.ua