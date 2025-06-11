Карлос Алькарас лишится почти половины призовых за титул на Ролан Гаррос из-за налогов: известна точная сумма, которую заплатит испанец



Как сообщает издание El Economista, по данным профсоюза налоговых инспекторов Испании, вторая ракетка мира Карлос Алькарас заплатит в общей сложности 1 040 936 евро налогов с призовых за победу на Ролан Гаррос–2025, что составляет 40,8% от суммы выигрыша в размере 2,55 млн евро.

Согласно источнику, налоги будут удержаны как во Франции, так и в Испании:

• 382 500 евро Алькарас заплатит во Франции как налог на доходы для нерезидентов (15%);

• В Испании, после учета вычетов на профессиональные расходы (проживание, оплата работы команды и т.д.), налогооблагаемая база составит 2,25 млн евро. С этой суммы игрок должен уплатить 658 436 евро, с учетом механизма избежания двойного налогообложения.

Таким образом, после всех удержаний общая сумма налогов составит более 1 миллиона евро и чистый выигрыш испанского теннисиста составит около 1,5 миллионов евро.

Фантастический финал Алькараса и Синнера: рекорды и достижения их битвы на Ролан Гаррос

Напомним, что после своей победы над Янником Синнером в финале Окрытого чемпионата Франции, Карлос Алькарас отправился в отпуск на Ибицу.



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