Забросил 30 шайб. НХЛ определила лучшего защитника сезона

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НХЛ определила лучшего защитника по итогам сезона 2024/25 – приз Норрис Трофи получил защитник Колорадо Эвеланш Кейл Макар, который провел очередной невероятный чемпионат.

Игрок забросил 30 шайб и набрал 92 очка, став только девятым защитником в истории Лиги, кто сумел в одном сезоне оформить 30 или больше шайб.

Для Макара этой второй приз Норрис Трофи – игрок становился лучшим защитником в 2022 году.

Кейл в сезоне стал третьим лучшим по количеству игрового времени в среднем за матч (26 минут), а также установил личные рекорды по голам в большинстве (12) и меньшинстве (2).

sport.ua