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Футбол

Милан интересуется экс-полузащитником Ювентуса

Милан интересуется экс-полузащитником Ювентуса

    • "Милан" интересуется экс-полузащитником "Ювентуса".

    Сообщается, что новый тренер "Милана" Массимилиано Аллегри настаивает на приобретениях. Одно из имён в шорт-листе – Адриен Рабьо, выступающий за "Марсель".

    Контракт полузащитника с французским клубом заканчивается в следующем сезоне и итальянские СМИ оценивают трансфер в 15-20 млн евро.

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    • Отмечается, что "Милан" готов продать несколько звёздных футболистов для финансирования трансферов.

    В сезоне 2024/25 Адриен Рабьо отыграл за "Марсель" 31 матч, в котором забил 10 голов и отдал 6 голевых передач.

    www.ua-football.com

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