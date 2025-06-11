"Милан" интересуется экс-полузащитником "Ювентуса".

Сообщается, что новый тренер "Милана" Массимилиано Аллегри настаивает на приобретениях. Одно из имён в шорт-листе – Адриен Рабьо, выступающий за "Марсель".

Контракт полузащитника с французским клубом заканчивается в следующем сезоне и итальянские СМИ оценивают трансфер в 15-20 млн евро.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Отмечается, что "Милан" готов продать несколько звёздных футболистов для финансирования трансферов.

В сезоне 2024/25 Адриен Рабьо отыграл за "Марсель" 31 матч, в котором забил 10 голов и отдал 6 голевых передач.

www.ua-football.com