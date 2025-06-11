Усик признался, где хочет провести свой последний бой в карьере

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, где планирует провести свой финальный поединок в профессиональной карьере.

«Где я хотел бы провести следующий поединок? Это Олимпийский стадион в Киеве. С кем бы я хотел сразиться? Пока не представляю», – сказал украинский чемпион.

Ранее чемпион мира в хевивейте по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александр Усик назвал супертяжа, который будет доминировать в будущем. Александр выделил британского топ-проспекта Мозеса Итауму, который на профи-ринге выиграл 12 боев, десять из которых закончил досрочно.

sport.ua