Расселл: Сегодня зрители были бы недовольны Райкконеном

Гонщики Формулы 1 активно ведут социальные сети, в том числе Джордж Расселл. Лидер команды Mercedes рассказал, что старается соблюдать баланс между рассказами болельщикам о себе, соблюдением интересов спонсоров и защитой личной жизни.

Джордж предположил, что если бы Кими Райкконен сейчас дебютировал в Формуле 1, то не снискал бы популярности из-за своей закрытости на публике.

«Я считаю, что всё, что вы видите в социальных сетях, независимо от того, о ком идёт речь, в конечном счёте не является реальностью, – приводит слова Джорджа Расселла Motorsport-Total. – Просто потому, что каждый пытается показать лучшую версию себя.

Если вы делаете сотню фотографий, то не опубликуете ту, на которой у вас закрыты глаза или вы выглядите как идиот. И это токсичная особенность социальных сетей. Например, у меня есть маленькие племянницы и племянники, которые подражают певцам или известным людям, но всё то, что мы выкладываем в социальные сети, не является настоящей жизнью, если вы понимаете, о чём я.

Честно говоря, я никому не показываю, какой я на самом деле, поскольку хочу сохранить своё безопасное пространство. Когда я с девушкой, семьей или друзьями, то рядом с нами нет камер. Например, в доме моих или её родителей. Или на отдыхе, когда никого нет рядом, мы можем быть самими собой. В такие моменты я не хочу всё время сидеть в телефоне, делая фотографии для социальных сетей.

Но всё не так просто, ведь в то же время я хочу быть настоящим с болельщиками, которые следят за Формулой 1, следят за мной и делают спорт таким, какой он есть. Поэтому спонсоры платят деньги, чтобы быть частью команды – и так я зарабатываю на жизнь. Нельзя кусать кормящую руку – нужно понимать, что времена меняются.

Кими Райкконен – невероятный человек, но если бы он пришёл в Формулу 1 сегодня, то болельщики, вероятно, были бы недовольны тем, что он не пользуется социальными сетями или такой молчаливый. Это вызов, с которым мы живём сегодня».

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