Следить
Автоспорт

Оскар Пиастри показал раскраску шлема к Мельбурну

Гонщик McLaren Оскар Пиастри показал раскраску шлема, подготовленную для домашнего Гран При Австралии.

Шлем выполнен в оранжево-синей гамме с изображениями кенгуру и эвкалипта.

Источник

Категории
Комментарии
Больше в Автоспорт
aquapolis