Оскар Пиастри показал раскраску шлема к Мельбурну

Гонщик McLaren Оскар Пиастри показал раскраску шлема, подготовленную для домашнего Гран При Австралии.
Шлем выполнен в оранжево-синей гамме с изображениями кенгуру и эвкалипта.
Гонщик McLaren Оскар Пиастри показал раскраску шлема, подготовленную для домашнего Гран При Австралии.
Шлем выполнен в оранжево-синей гамме с изображениями кенгуру и эвкалипта.
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