Барселона победила Наполи и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

Барселона победила Наполи в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Игра завершилась со счетом 3:1. Голами в составе Барселоны отличились Фермин Лопес, Жоау Канселу и Роберт Левандовский, а за Наполи забил Амир Ррахмани.

В первом матче, состоявшемся три недели назад в Неаполе, была зафиксирована ничья со счетом 1:1. Таким образом, Барселона по сумме двух игр оказалась сильнее Наполи и стала еще одним четвертьфиналистом Лиги чемпионов.

Напомним, ранее к стадии 1/4 финала вышли Реал, Бавария, ПСЖ и Манчестер Сити.

Лига чемпионов

1/8 финала , ответный матч

12 марта

Барселона — Наполи 3:1 (1:1) (Общий — 4:2)

Голы: 1:0 — 15 Фермин, 2:0 — 17 Канселу, 2:1 — 30 Рахмани, 3:1 — 83 Левандовский

Барселона: Тер Штеген, Канселу, Араухо, Левандовский, Рафинья (Феликс), Кристенсен (Роберто), Гюндоган, Кунде, Ямал, Фермин (Ромеу), Кубарси.

Наполи: Мерет, Руй (Оливейра), Жезус, Ррахмани, Ди Лоренцо, Траоре (Распадари), Лоботка, Замбо-Ангисса, Кварацхелия (Нгонж), Осимхен, Политано (Линдстрем).

Предупреждение: Кристенсен 19’, Ямал 44’, Жезус 45+2, Траоре 63, Оливейра 67. В другом матче вечера Арсенал в серии пенальти прошел Порту и также вышел в 1/4 финала турнира. Стадия четвертьфинала запланирована на 9/10 и 16/17 апреля. Жеребьевка соответствующего раунда соревнований состоится 15 марта, после всех сыгранных ответных матчей 1/8 финала.

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