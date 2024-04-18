Луганская Заря уступила донецкому Шахтеру в перенесенной игре 10 тура Украинской Премьер-лиги. Игра завершилась со счетом 3:1.

В первом тайме поединка по передаче Иракли Азарова отличился Даниил Сикан.

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А после перерыва луганская команда осталась в меньшинстве: второе предупреждение получил защитник Джордан. Имея на одного игрока меньше, Заря смогла сравнять счет: с передачи Герреро гол забил Игорь Кирюханцев.

«Горняки» сумели вырвать победу у этой встречи. На 87 минуте победный гол забил Артем Бондаренко.

Окончательный счет установил Невертон — 3:1. Шахтер сохраняет первое место в турнирной таблице УПЛ, имея 55 очков. Заря осталась на 10 строчке.

Следующим матчем в УПЛ будет снова противостояние этих команд — игра состоится 22 апреля.

Чемпионат Украины — УПЛ 10 тур, 18 апреля

Заря — Шахтер 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 — 30 Сикан, 1:1 — 73 Кирюханцев, 1:2 — 87 Бондаренко, 1:3 — 90+1 Невертон

Заря: Сапутин, Джордан, Батагов, Вантух, Бутко , Башич, Яцик, Антюх (Ндур, 89), Горбач (Дришлюк, 52), Кирюханцев (Бугай, 88), Герреро.

Шахтер: Потрошитель, Азаров, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Бондаренко, Судаков , Криськив, Швед (Невертон, 86), Кевин (Эгиналдо, 86), Сикан

Предупреждение: Джордан (23), Герреро (23), Батагов (25), Бутко (55)

Удаление: Джордан (56)

Турнирная таблица

<img title="Шахтер в большинстве вырвал победу над Зарей в перенесенном матче УПЛ" src="/wp-content/uploads/2024/04/03793740493ff0efea69d818d8363d89.jpg" alt="Шахтер в большинстве вырвал победу над Звездой

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Накануне Александрия и Оболонь расписали боевую ничью, также Динамо уверенно обыграло Минай.

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