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Футбол

Роналду – о саудовском чемпионате: Мы уже сейчас входим в топ-5. Я на 100% верю в то, что говорю

Роналду – о саудовском чемпионате: Мы уже сейчас входим в топ-5. Я на 100% верю в то, что говорю

    • Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду заявил, что саудовская лига является одной из лучших в мировом футболе.

    "Конечно, мы продолжаем развиваться. Но я считаю, что мы уже сейчас входим в топ-5 [лучших чемпионатов в мире]. Мы двигаемся вперед.

    В последние два с половиной года мы показали, что лига растет. Я счастлив, потому что эта лига очень конкурентна. Люди, никогда не игравшие в Саудовской Аравии и ничего не понимающие в футболе, говорят, что лига не входит в топ-5”.

    "Я на 100% верю в то, что говорю. Люди, которые играют в этой лиге, знают, о чем я говорю. Вот почему я хотел остаться, поскольку я верю в проект, к тому же не только на дистанции в два сезона, а на весь срок до 2034 года, когда в Саудовской Аравии будет чемпионат мира. И я верю, что этот чемпионат мира будет лучшим в истории", – сказал Роналду в интервью пресс-службе "Аль-Насра".

    Напомним, недавно Криштиану продлил контракт с аравийским клубом до 2027 года.

    www.ua-football.com

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