Роналду – о саудовском чемпионате: Мы уже сейчас входим в топ-5. Я на 100% верю в то, что говорю

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду заявил, что саудовская лига является одной из лучших в мировом футболе.

"Конечно, мы продолжаем развиваться. Но я считаю, что мы уже сейчас входим в топ-5 [лучших чемпионатов в мире]. Мы двигаемся вперед.

В последние два с половиной года мы показали, что лига растет. Я счастлив, потому что эта лига очень конкурентна. Люди, никогда не игравшие в Саудовской Аравии и ничего не понимающие в футболе, говорят, что лига не входит в топ-5”.