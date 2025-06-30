Роналду – о саудовском чемпионате: Мы уже сейчас входим в топ-5. Я на 100% верю в то, что говорю

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду заявил, что саудовская лига является одной из лучших в мировом футболе.
"Конечно, мы продолжаем развиваться. Но я считаю, что мы уже сейчас входим в топ-5 [лучших чемпионатов в мире]. Мы двигаемся вперед.
В последние два с половиной года мы показали, что лига растет. Я счастлив, потому что эта лига очень конкурентна. Люди, никогда не игравшие в Саудовской Аравии и ничего не понимающие в футболе, говорят, что лига не входит в топ-5”.
"Я на 100% верю в то, что говорю. Люди, которые играют в этой лиге, знают, о чем я говорю. Вот почему я хотел остаться, поскольку я верю в проект, к тому же не только на дистанции в два сезона, а на весь срок до 2034 года, когда в Саудовской Аравии будет чемпионат мира. И я верю, что этот чемпионат мира будет лучшим в истории", – сказал Роналду в интервью пресс-службе "Аль-Насра".
Напомним, недавно Криштиану продлил контракт с аравийским клубом до 2027 года.