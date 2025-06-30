Уимблдон. Ястремская удивит Гауфф, Пегула выбьет Андрееву, Анисимова пройдет в четвертьфинал: разбор женской сетки турнира от BTU Predict

30 июня в Лондоне стартует третий в сезоне турнир Grand Slam – Уимблдон



Вашему вниманию разбор женской сетки соревнований, в которой сыграют четыре представительницы Украины.

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Перед тем, как перейти к разбору сетки турнира, предлагаем посмотреть на топ-5 фавориток турнира по версии букмекерской конторы betking:

1. Арина Соболенко (-) – 3,6

2. Елена Рыбакина (Казахстан) – 6,8

3. Коко Гауфф (США) – 8,0

4. Ига Швёнтек (Польша) – 8,8

5. Маркета Вондроушова (Чехия), Мэдисон Кис (США) – 16,0

Шансы украинок на этом турнире оцениваются следующим образом:

Элина Свитолина – 45,0

Марта Костюк – 200,0

Даяна Ястремская – 450,0

Юлия Стародубцева – 500,0

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Первая четверть: [1] Арина Соболенко (-) – [8] Мэдисон Кис (США)

[1] Арина Соболенко (-) – Карсон Бренстайн (Канада)

Лулу Сунь (Новая Зеландия) – Мари Боузкова (Чехия)

Эмма Радукану (Великобритания) – [WC] Мими Сюй (Великобритания)

[SR] Маркета Вондроушова (Чехия) – [32] Маккартни Кесслер (США)

[24] Элизе Мертенс (Бельгия) – [Q] Линда Фругвиртова (Чехия)

Энн Ли (США) – Виктория Голубич (Швейцария)

Варвара Грачева (Франция) – [Q] Александра Соснович (-)

Анна Бондар (Венгрия) – [14] Элина Свитолина (Украина)

[9] Паула Бадоса (Испания) – Кэти Бултер (Великобритания)

Грит Миннен (Бельгия) – Оливия Гадецки (Австралия)

Анка Тодони (Румыния) – Кристина Букша (Испания)

Кимберли Бирелл (Австралия) – [22] Донна Векич (Хорватия)

[29] Лейла Фернандес (Канада) – [WC] Ханна Клугман (Великобритания)

Пэйтон Стернс (США) – Лаура Зигемунд (Германия)

Ольга Данилович (Сербия) – [Q] Чжан Шуай (Китай)

Елена-Габриэла Русе (Румыния) – [6] Мэдисон Кис (США)

Самые интересные матчи первого раунда:

🇨🇿Вондроушова – Кесслер🇺🇸

Чемпионка турнира 2023 году против одной из открытий травяного сезона. Обе выиграли титулы на прошлой неделе: Вондроушова в Берлине, а Кесслер в Ноттингеме, где обыграла в финале Даяну Ястремскую.

🇪🇦Бадоса – Бултер🇬🇧

Яркая вывеска, но уже традиционно многое будет зависеть от физического состояния Паулы, если готова то должна побеждать, если нет то шанс для Кэти продвинуться вглубь сетки и скрасить свою ситуацию, поскольку на любимой траве выглядела в этом году неубедительно, игра на задней линии имела склонность исчезать в течение отрезков матча, вторая подача подводила и т.д.

🇨🇦Фернандес – Клугман🇬🇧

Интересно будет понаблюдать за одной из ведущих юниорок мира и самой молодой представительницей на турнире. На домашнем “мейджоре” в прошлом году ей удалось пройти два раунда квалификации, в этом году после прорывного грунтового сезона, поразить на травяных турнирах не удалось, но жду что этот матч проведет лучшим образом и хотя бы локальную борьбу навяжет Лейле.

🇹🇩Русе – Кис🇺🇲

Матч отсылает к их австралийской встрече, где получилась упорная борьба от румынки, есть причины допускать что эта также не станет простой для американки. Габи в течение сезона вернула утраченные позиции, и в частности удачно выступила в Хертогенбосе. Трава для ее игры достаточно комфортная, как и для Кис, хотя последняя разочаровала ранними вылетами на предыдущих турнира. Правда проиграла она, как оказалось будущим чемпионкам – Татьяне Марии в Лондоне и Маркете Вондроушовой в Берлине.

Ранний вылет сеяных:

🇺🇲Кесслер – проблема не в самой Маккартни, а в ее соперницах по 1-2 раундам: Вондроушова и Радукану выглядят жестким барьером.

Темные лошадки:

🇭🇷Векич – Донна находилась не в лучшей форме (хотя в повторном матче со Шнайдер уже напомнила о себе образца прошлогодней) однако является сильным опытным игроком на траве, которая является ее лучшим покрытием и где она в нужный момент способна прибавить. Снова добраться до полуфинала будет крайне трудно, но во вторую неделю вполне может выходить.

Украинки:

🇺🇦Свитолина – первые проблемы могут возникнуть уже во 2 раунде с Саснович которой Элина дважды проигрывала и которая хорошо играет на траве, дальше Мертенс которую Элина в борьбе обыграла на прошлой неделе. Есть ожидания, что все же пусть и со скрипом Свитолина пройдет в четвертый раунд, но дальше вероятно будет остановлена основным (Соболенко) или альтернативным (Вондроушова) вариантом. Попав в одну из других четвертей думаю возможно было рассчитывать и на более дальний проход.

Итог: можно констатировать, что как и на Ролан Гаррос, Соболенко получила достаточно сложную четверть, где уже потенциально во втором раунде Боузкова, в третьем – Вондроушова (даже если не она, другие кандидатки также непростые), в 1/8 – Свитолина, 1/4 – Кис/Векич, где обе умеют побеждать Арину еще и встреча здесь в комфортных для них условиях.

Кис своими ранними вылетами накануне несколько отвела от себя взгляды, однако все равно остается одной из главных претенденток на титул, ее половина четверти достаточно благоприятна, в 1-3 раундах самым сложным выглядит стартовый поединок против Русе.

В итоге, считаю что посев оправдается и Арина и Мэдисон разыграют эту четверть. Кто именно из них победит определить трудно, я бы не стал недооценивать Соболенко на траве, хотя это покрытие и вносит ограничения в ее игру, но одновременно способно и усиливать ее сильные стороны в подаче и ударах.

Прогноз четвертьфинала: Арина Соболенко победит Мэдисон Кис



Вторая четверть: [4] Жасмин Паолини – [5] Чжэн Циньвэнь

[4] Жасмин Паолини (Италия) – [SR] Анастасия Севастова (Латвия)

Камилла Рахимова (-) – Аой Ито (Япония)

Ева Лис (Германия) – Юань Юэ (Китай)

Бернарда Пера (США) – [30] Линда Носкова (Чехия)

[21] Беатрис Аддад Мая (Бразилия) – Ребекка Шрамкова (Словакия)

[WC] Гэрриет Дарт (Великобритания) – Далма Галфи (Венгрия)

[SR] Яннина Викмайер (Бельгия) – Рената Сарасуа (Мексика)

Юлия Путинцева (Казахстан) – [13] Аманда Анисимова (США)

[12] Диана Шнайдер (-) – Моюка Учиджима (Япония)

[Q] Диан Парри (Франция) – [Q] Петра Мартич (Хорватия)

Виктория Томова (Болгария) – Онс Жабер (Тунис)

Сонэй Картэл (Великобритания) – [20] Елена Остапенко (Латвия)

[31] Эшлин Крюгер (США) – [WC] Мика Стойславлевич (Великобритания)

Анастасия Павлюченкова (-) – Айла Томлянович (Австралия)

Наоми Осака (Япония) – [Q] Талия Гибсон (Австралия)

Катержина Синякова (Чехия) – [5] Чжэн Циньвэнь (Китай)

Самые интересные матчи первого раунда:

🇺🇸Анисимова – Путинцева🇰🇿

Накануне турнира «казашка» потеряла посев, но остается опасной соперницей. Удивительно что только в прошлом сезоне Юлии удалось раскрыться на траве. Своей игрой она может создать определенные трудности Аманде, но американка должна справиться, хорошую игру демонстрирует и покрытие лишь усиливает ее сильные стороны.

🇱🇻Остапенко – Картэл🇬🇧

Нас ждет повторение матча в Истборне, где Алена получила непростую победу, и в следующем матче снялась подвернув ногу. Вряд ли это помешает ей сыграть, но определенный отпечаток может иметь.

🇨🇿Синякова – Чжэн🇨🇳

Обе имели физические проблемы накануне турнира. Личные встречи на траве 2-0 за чешкой, но сейчас Чжэн Циньвэнь уже лучший игрок на этом покрытии чем в прошлые годы.

Ранний вылет сеяных:

🇱🇻Остапенко – возможно противоречиво, поскольку Алена имеет хороший бэкграунд на траве и чувствует себя здесь комфортно, но в последнее время в целом ее игра не впечатляет и есть небольшая травма.

Темные лошадки:

🇨🇿Носкова – Линда очень хорошо сейчас выглядит, на ходу. Ее плоские удары с обеих сторон и различных участков корта идеально подходят к траве + когда ее подача становится тяжелой «принимаемой» она становится очень грозной соперницей.

🇺🇲Анисимова – то же что для Носковой, но по игре еще более грозная, с более угрожающим бэкхендом и ментальной устойчивостью, когда игра идет ее трудно остановить.

🇹🇳Жабер – лучшие годы Онс уже позади, но остатки «пороха» еще немного присутствуют и это именно тот турнир где может вновь зажечь, несколько обнадеживающих матчей на траве все же провела в этом году.

Итог: эта четверть выглядит наиболее открытой, лидеры посева Паолини и Чжэн не выглядят однозначными фаворитками, много игроков способных их превзойти. В верхней части – это Носкова и Анисимова (рискованное допущение что Аманда выиграет эту четверть, у нее есть все необходимые атрибуты когда она готова) в нижней – это прежде всего Шнайдер и возможно Жабер, вместе с Остапенко – несмотря на то что ожидаю от нее скорее провала, может удивить.

Прогноз на четвертьфинал: Аманда Анисимова победит Диану Шнайдер



Третья четверть: [7] Мирра Андреева – [3] Джессика Пегула

[7] Мирра Андреева (-) – Маяр Шериф (Египет)

Жиль Тайхманн (Швейцария) – Лючия Брондзетти (Италия)

Хайли Баптист (США) – [SR] Сорана Кырстя (Румыния)

Анастасия Потапова (-) – [25] Магдалена Френх (Польша)

[17] Барбора Крейчикова (Чехия) – Александра Эала (Филиппины)

Кэролайн Доулхайд (США) – Аранча Рус (Нидерланды)

Вероника Кудерметова (-) – [SR] Чжу Линь (Китай)

[WC] Петра Квитова (Чехия) – [10] Эмма Наварро (Великобритания)

[15] Каролина Мухова (Чехия) – Ван Синьюй (Китай)

Зейнеп Сенмез (Турция) – Жаклин Кристиан (Румыния)

Сюзан Ламенс (Нидерланды) – [Q] Ива Йович (США)

[Q] Присцилла Хон (Австралия) – [18] Екатерина Александрова (-)

[27] Магда Линетт (Польша) – [Q] Эльза Жакемо (Франция)

Алиша Паркс (Великобритания) – Белинда Бенчич (Швейцария)

Кэти Волынец (США) – Татьяна Мария (Германия)

Элизабетта Коччаретто (Италия) – [3] Джессика Пегула (США)

Самые интересные матчи первого раунда:

🇨🇿Крейчикова – Эала🇵🇭

Барбора рискует повторить судьбу Маркеты, когда для той защита трофея завершилась вылетом в стартовом раунде будучи физически не готовой к матчу. Надежда, что все же снятие в Истборне из-за травмы бедра – превентивное и чешка выйдет на матч в нормальном состоянии.

🇨🇿Квитова – Наварро🇺🇲

Последний турнир (и вероятно матч) на Уимблдоне для его двукратной триумфаторки, что уже заслуживает просмотра, однако Петра должна выложиться на полную и создать неоптимальной Наварро проблемы.

🇨🇿Мухова – Ван🇨🇳

Каролина из-за травмы с левым запястьем играет с ограничениями с бэкхенда, и при всей ее скилловости является достаточно критическим моментом против серьезных соперниц, кем сейчас при имеющейся хорошей форме и подходящим условиям является Ван.

Ранний вылет сеяных:

🇨🇿Мухова – сложный стартовый раунд, ограничения в игре.

Темные лошадки:

🇨🇿Крейчикова – вопрос готовности и ее здоровья, в нормальном состоянии может пройти далеко ее уровень, мастерство и арсенал могут создать проблемы любому.

🇨🇳Ван – в прошлом году Синьюй привлекла здесь внимание победой над Пегулой, в этом году ее игра в этих условиях еще улучшилась, к хорошей подаче, дроп-шотам, подходящему под траву приему, добавилось больше баланса и надежность в ее агрессивную базовую игру. Улучшилась защита и сейчас она заставляет ударниц перебивать лишние удары и ошибаться, просадок в игре стало по минимуму.

Итог: Пегула получила вполне хороший жребий – во втором раунде нашумевшая Мария, но та не способна всегда держать стабильный уровень в том числе и на подаче которая также является ключевой. Думаю Джесс справится с ее стилем, дальше рабочие 3-4 раунда. В обратной половине Андреева, игру которой на траве трудно однозначно оценить, у нее есть слабости с форхенда, которые исправить или замаскировать не получается, ее форхенд слайс недостаточно хороший и низкий для травы, и надо научиться его делать и с бэкхенда, относительно последних поражений то там значительную роль сыграла психология где во время матчей она срывалась и потом просто переставала играть. К сожалению, простые стартовые раунды здесь и победы могут несколько вернуть ей уверенность и учитывая отсутствие оптимального состояния в дальнейших соперницах в 3-4 раундах до Пегулы она вполне способна дойти, но американка очный матч уже заберет. В целом по игре трава выглядит лучшим покрытием для нее она и Пегула может выигрывать даже турнир, но опять же потянет ли ментально или избежит ошибок прошлого как для примера ее матч с Вондруошовой на позапрошлом Уимблдоне.

Прогноз четвертьфинала: Джессика Пегула победит Мирра Андрееву



Четвертая четверть: [8] Ига Швёнтек – [2] Коко Гауфф

[8] Ига Швёнтек (Польша) – Полина Кудерметова (-)

[SR] Кэти Макнелли (США) – [WC] Джоди Баррейдж (Великобритания)

Камилла Осорио (Колумбия) – Даниэль Коллинс (США)

[Q] Вероника Эрьявец (Словения) – [26] Марта Костюк (Украина)

[23] Клара Таусон (Дания) – [WC] Хезер Уотсон (Великобритания)

Анна Калинская (-) – [Q] Нина Стоянович (Сербия)

Мария Саккари (Греция) – Анна Блинкова (-)

Элина Аванесян (Армения) – [11] Елена Рыбакина (Казахстан)

[16] Дарья Касаткина (Австралия) – Эмилиана Аранго (Колумбия)

Ирина-Камелия Бегу (Румыния) – [Q] Кайя Юван (Словения)

Юлия Стародубцева (Украина) – [WC] Франческа Джонс (Великобритания)

Майя Джойнт (Австралия) – [19] Людмила Самсонова (-)

[28] София Кенин (США) – [Q] Тэйлор Таунсенд (США)

Джессика Боусас Манейро (Испания) – [Q] Элла Зайдель (Германия)

Виктория Азаренко (-) – [Q] Анастасия Захарова (-)

Даяна Ястремская (Украина) – [2] Коко Гауфф (США)

Самые интересные матчи первого раунда:

🇬🇷Саккари – Блинкова🏴‍☠️

Просто солидная пара как для первого круга, в следующем круге Рыбакина, которая уже имела досаду на Слэме вылетать от блина.

🇦🇺Джойнт – Самсонова🏴‍☠️

Майя развивает успех и на траве. Предыдущий выигранный титул накануне “мэйджора” обернулся для нее провалом и на этот раз она попытается этого избежать, однако попала на очень сильную соперницу.

🇺🇲Кенин – Таунсенд🇺🇲

Дерби обещает пройти в борьбе. Тэйлор вызывала сомнения накануне турнира, но квалификацию прошла уверенно. София на траве выдающейся игры не показывает, шансы для Тэйлор выглядят реальными.

🇺🇦Ястремская – Гауфф🇺🇲

Один из центральных матчей первого круга, и в этих условиях и с учетом набора формы от украинки, и меньшего давления и т.д. разве только ленивый не отмечал возможности сенсации.

Ранний вылет сеяных:

Тот случай когда особо и не от кого его ожидать, если натянуто то это:

🇩🇰Таусон – от домашней ветеранши Уотсон или Калинской

🇺🇲Кенин – от Таунсенд/Зайдель.

Темные лошадки:

🏴‍☠️Самсонова – игра “нейтралки” прекрасно ложится на траву, где она может максимально использовать свое оружие, сетка позволяет ей обновить турнирный максимум дойти до четвертьфинала.

Украинки:

🇺🇦Костюк – предчувствие что турнир может сложиться успешно несмотря на разочаровывающие поражения от Эммы Наварро. Стилистически все еще ощущается, что трава все же непроходимое покрытие для нее. Тем не менее, ожидаю выхода в третий круг и конкурентный матч с Игой, не могу сказать что победный, поскольку надежды есть и от польки на этом турнире.

🇺🇦Стародубцева – без ожиданий от Юлии на этом турнире, проход Джонс уже будет хорошим результатом, на большее рассчитывать не приходится.

🇺🇦Ястремская – разделяю мнение по апсету против Коко, он выглядит вполне ненадуманным (исходя только из симпатий, патриотизма), а довольно логичным, учитывая игру и стили обоих с привязкой к траве. В случае стартового успеха есть все шансы продвинуться в четвертый раунд и где станет вопрос стабильности и не «перегорания» после потенциального выбивания Гауфф.

Итог: вероятно самая интересная четверть – сразу три наши представительницы (надежда, что количество перерастет в качество – высокую стадию в этой четверти), в разных ситуациях.

Перед турниром лучше всего проявила себя Даяна, но стартовый жребий жесткий, какой бы Гауфф не была на траве. Марта разочаровала, но имеет возможность исправиться, дойдя до 3+раунда. Для Юлии победа над Джонс будет успехом, а если повторно переиграет Самсонову уже на траве – вообще песня, но шансы слишком малы.

Потенциальный матч Швёнтек – Рыбакина (вроде на «территории» Елены, но сможет ли она достичь необходимого уровня и стабильности вызывает вопросы. С Иги думаю немного спало давление грунтового сезона, здесь на траве она провела рекордное количество матчей за последние годы, выйдя в финал, такием образом практика и уверенность добавилась. Предпосылки неплохие, но на определенные доли процентов все равно предпочту Рыбакину если матч все же состоится.

Прогноз четвертьфинала: Елена Рыбакина победит Людмилу Самсонову



Валерий Сербов для портала “Большой теннис Украины”



btu.org.ua