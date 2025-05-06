Рейтинг WTA. Свитолина впервые за три года входит в топ-15, прогресс Костюк и Стародубцевой, Калинина проводит 200-ю неделю в топ-100

Украинские теннисистки в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации



Элина Свитолина, после выхода в полуфинал на соревнованиях WTA 1000 в Мадриде, впервые с марта 2022 года вошла в топ-15 мирового рейтинга, поднявшись на 14-е место (+3).

Марта Костюк, которая в Мадриде дошла до 1/4 финала, на этой неделе возвращается в топ-30 и занимает 27-ю строчку мировой классификации (+9).

Даяна Ястремская остается третьей ракеткой Украины и на этой неделе поднялась на одну позицию, занимая 45-е место в рейтинге WTA. Ангелина Калинина опустилась еще на одну позицию и занимает на этой неделе 75-е место. Это 200-я неделя Калининой в топ-100 мирового рейтинга и она стала восьмой украинской теннисисткой, показавшей такой результат.

Юлия Стародубцева, которая в Мадриде сумела из квалификации дойти до четвертого круга, поднялась сразу на 19 строчек и занимает 80-е место.

• Календарь турниров украинских теннисисток (WTA/ITF)

В парном рейтинге Людмила Киченок остается первой ракеткой Украины, занимая на этой неделе 9-е место в мировой классификации.

Надежда Киченок начинает неделю на 49-й строчке (-2), а Марта Костюк поднялась на 55-ю позицию (+1) в парном рейтинге WTA.

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> РЕЙТИНГ WTA на 05 мая 2025 года | одиночный разряд

> РЕЙТИНГ WTA на 05 мая 2025 года | парный разряд



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