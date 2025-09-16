Украинцы на турнирах ITF 16 сентября (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Портал BTU предлагает вашему вниманию расписание матчей с участием украинских теннисистов
($60,000; Clay – Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1 круг
14:00 | Кристина Почтовик/Дарья Сувирджонкова (Украина/Сербия) – Денислава Глушкова/Драгинья Вукович (Болгария/Сербия)
($40,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
10:00 | Анастасия Соболева (Украина, 2) – Мелиса Эрджан (Австралия)
Пары. Основная сетка. 1 круг
13:00 | Анастасия Соболева/Селена Янициевич (Украина/Франция) – Александра Ирина Ангел/Андреа Присэкэриу (Румыния, 4)
($30,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
13:00 | Алексей Крутых (Украина, 3) – Лоренцо Скьябаси (Италия)
($25,000; Hard – Outdoor)
Квалификация. Финал
12:00 | Андрей Порицкий (Украина, 13) – Игнаси Форкано (Испания, 3)
Основная сетка. 1 круг
15:00 | Георгий Кравченко (Украина) – Майкл Жу (США)
Пары. Основная сетка. 1 круг
18:00 | Андрей Порицкий/Раджав Джайсингхани (Украина/Индия) – Рафаэль Искьердо Луке/Франсишку Роша (Испания/Португалия, 2)
($15,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
12:00 | Александр Брайнин (Украина, 2) – Максвелл Экстед (США, JR)
12:00 | Адриана Ткаченко (Украина) – Екатерина Яшина (-, 2)
Пары. Основная сетка. 1 круг
13:30 | Мария Берген/Айлин Самардзич (Украина/Швейцария, 4) – Харшали Мандавкар/Ноэлани Сара Тессо (Индия/Япония)
15:00 | Александр Брайнин/Макс Вискандт (Украина/Германия) – Филипп Джордан/Джо Тайлер (США/Великобритания, 4)
($15,000; Hard – Outdoor)
Квалификация. Финал
16:00 | Максим Хливнюк (Украина, 10) – Зак Стефенс (Великобритания, 6)
Пары. Основная сетка. 1 круг
20:30 | Дарья Есипчук/София Аватанео (Украина/Италия, 4) – Жюстин Бретнаше/Луна Дзоппас (Франция)
($15,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
21:00 | Глеб Секачев (Украина, JR) – Брайден Шик (США, JE)
($15,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
13:00 | Катерина Дятлова (Украина) – Жюстин Брайсон (Канада)
($15,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
12:00 | Полина Скляр (Украина, JR) – Ксения Ерш (-)
12:00 | Анастасия Фирман (Украина) – Шарлотт ван Зонневельд (Нидерланды)