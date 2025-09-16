Connect with us
Теннис

Украинцы на турнирах ITF 16 сентября (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Портал BTU предлагает вашему вниманию расписание матчей с участием украинских теннисистов


($60,000; Clay – Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1 круг

14:00 | Кристина Почтовик/Дарья Сувирджонкова (Украина/Сербия) – Денислава Глушкова/Драгинья Вукович (Болгария/Сербия)

($40,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг

10:00 | Анастасия Соболева (Украина, 2) – Мелиса Эрджан (Австралия)

Пары. Основная сетка. 1 круг

13:00 | Анастасия Соболева/Селена Янициевич (Украина/Франция) – Александра Ирина Ангел/Андреа Присэкэриу (Румыния, 4)

($30,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг

13:00 | Алексей Крутых (Украина, 3) – Лоренцо Скьябаси (Италия)

($25,000; Hard – Outdoor)
Квалификация. Финал

12:00 | Андрей Порицкий (Украина, 13) – Игнаси Форкано (Испания, 3)

Основная сетка. 1 круг

15:00 | Георгий Кравченко (Украина) – Майкл Жу (США)

Пары. Основная сетка. 1 круг

18:00 | Андрей Порицкий/Раджав Джайсингхани (Украина/Индия) – Рафаэль Искьердо Луке/Франсишку Роша (Испания/Португалия, 2)


($15,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг

12:00 | Александр Брайнин (Украина, 2) – Максвелл Экстед (США, JR)
12:00 | Адриана Ткаченко (Украина) – Екатерина Яшина (-, 2)

Пары. Основная сетка. 1 круг

13:30 | Мария Берген/Айлин Самардзич (Украина/Швейцария, 4) – Харшали Мандавкар/Ноэлани Сара Тессо (Индия/Япония)
15:00 | Александр Брайнин/Макс Вискандт (Украина/Германия) – Филипп Джордан/Джо Тайлер (США/Великобритания, 4)

($15,000; Hard – Outdoor)
Квалификация. Финал

16:00 | Максим Хливнюк (Украина, 10) – Зак Стефенс (Великобритания, 6)

Пары. Основная сетка. 1 круг

20:30 | Дарья Есипчук/София Аватанео (Украина/Италия, 4) – Жюстин Бретнаше/Луна Дзоппас (Франция)

($15,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг

21:00 | Глеб Секачев (Украина, JR) – Брайден Шик (США, JE)

($15,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг

13:00 | Катерина Дятлова (Украина) – Жюстин Брайсон (Канада)

($15,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг

12:00 | Полина Скляр (Украина, JR) – Ксения Ерш (-)
12:00 | Анастасия Фирман (Украина) – Шарлотт ван Зонневельд (Нидерланды)
 

btu.org.ua

