Формула 2: Стенсхорн и ван Хёпен стали гонщиками Trident

В Trident подтвердили, что на этапе в Баку машины этой команды будут пилотировать Мартиниус Стенсхорн и Лоренс ван Хёпен. Оба выступали в Формуле 3, но поскольку сезон в этой серии завершился, то у них появилась возможность дебютировать в Ф2.

В Ф3 норвежец Стенсхорн, участник молодёжной программы McLaren, был гонщиком Hitech и занял 5-е место в личном зачёте, на его счету две победы и ещё три подиума; голландец ван Хёпен выступал за ART, завершил сезон на 12-м месте, но также пару раз поднимался на подиум. Они заменили в итальянской команде Макса Эстерсона и Сами Мегетунифа, с которыми в Trident решили расстаться за три этапа до завершения сезона.

Мартиниус Стенсхорн: «Я очень горжусь, что присоединюсь к Trident Motorsport в Баку, на следующем этапе Ф2. Это очень интересная возможность проявить себя, и мне не терпится вместе с командой поскорее приступить к работе на этой уникальной и сложной трассе.

Я намерен полностью выложиться и постараюсь извлечь максимум пользы из этого нового опыта».

«Я в предвкушении дебюта в Формуле 2 вместе с Trident Motorsport, – продолжил ван Хёпен. – Это великолепная возможность перейти в следующую, более высокую категорию, и выступить на впечатляющей трассе в Баку, где требуется отточенная техника пилотирования. Для меня это станет ценным опытом, который я смогу развить в будущем».

