Известный украинский боксер получит титульный шанс от Турки Аль-Шейха

Директор Главного управления по развлечениям в Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх намерен создать настоящую революцию в мире бокса – запустить собственную закрытую организацию UBO, которая будет напоминать по формату UFC (мировой лидер смешанных единоборств).
Саудовскому функционеру будет помогать его бизнес-партнер и президент UFC Дэйна Уайт, однако сначала нужно решить одну проблему – внести изменения в Закон Али, согласно которому в боксе запрещаются закрытые организации.
По информации влиятельных инсайдеров первыми участниками станут довольно известные боксеры, которые занимают высокие места в рейтингах:
Полный список участников, календарь и формат новой организации находится на стадии разработки, однако известно, что победитель получит титул чемпиона мира в первом среднем весе (до 69,9 кг).
Стоит отметить, что Богачук может получить шанс реабилитироваться за поражение, которое он потерпел в ночь на 14 сентября – второй раз в карьере уступил американцу Брэндону Адамсу. Если список участников подтвердится официально, то Богачук и Адамс могут провести третий бой на профессиональном ринге.