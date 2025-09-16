Известный украинский боксер получит титульный шанс от Турки Аль-Шейха

Getty Images/Global Images Ukraine. Турки Аль-Шейх

Директор Главного управления по развлечениям в Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх намерен создать настоящую революцию в мире бокса – запустить собственную закрытую организацию UBO, которая будет напоминать по формату UFC (мировой лидер смешанных единоборств).

Саудовскому функционеру будет помогать его бизнес-партнер и президент UFC Дэйна Уайт, однако сначала нужно решить одну проблему – внести изменения в Закон Али, согласно которому в боксе запрещаются закрытые организации.

По информации влиятельных инсайдеров первыми участниками станут довольно известные боксеры, которые занимают высокие места в рейтингах:

Сергей Богачук (Украина)

Брэндон Адамс (США)

Данияр Елеусинов (Казахстан)

Каллум Уолш (Ирландия)

Полный список участников, календарь и формат новой организации находится на стадии разработки, однако известно, что победитель получит титул чемпиона мира в первом среднем весе (до 69,9 кг).

Стоит отметить, что Богачук может получить шанс реабилитироваться за поражение, которое он потерпел в ночь на 14 сентября – второй раз в карьере уступил американцу Брэндону Адамсу. Если список участников подтвердится официально, то Богачук и Адамс могут провести третий бой на профессиональном ринге.

sport.ua