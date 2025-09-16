Тоттенхэм – Вильярреал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Победитель Лиги Европы – лондонский "Тоттенхэм" после досадного поражения от "ПСЖ" в матче за Суперкубок УЕФА продолжит своё участие на международной арене в первом туре основного этапа Лиги чемпионов против полуфиналиста ЛЧ 2022-го года – "Вильярреала".

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени во вторник, 16-го августа. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 5.

Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчёт о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

