US Open. Анисимова не смогла выиграть свой дебютный титул Grand Slam

Аманда Анисимова проиграла в решающем матче на Открытом чемпионате США



Нью-Йорк, США • 24 августа – 6 сентября • хард • $35,632,800

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Финал

Аманда Анисимова (США, 8) – Арина Соболенко (-, 1) 3:6, 6:7(3)

В первом сете Анисимова отыгралась со счета 0:2 и повела 3:2, после чего проиграла три гейма подряд. Во втором американка уступала 3:5, затем выиграла три следующих гейма, но не смогла перевести игру в решающий сет.

Аманда провела второй финальный матч на турнирах Grand Slam. В июле этого года он играла в матче за титул на Уимблдоне, где проиграла польке Иге Швёнтек со счетом 0:6, 0:6.

По итогам выступления в Нью-Йорке американка дебютирует в топ-5 мирового рейтинга на четвертой строчке.

Фото: Getty Images.

btu.org.ua