“В какой-то момент боль стала просто невыносимой”. Новак Джокович объяснил свой отказ продолжать полуфинал Australian Open против Зверева

Сербский теннисист Новак Джокович провел пресс-конференцию после отказа продолжать полуфинальный поединок Открытого чемпионата Австралии против Александра Зверева



– Я не брал ракетку в руки с момента матча с Алькарасом. Только сегодня, за час до выхода на корт я немного размялся. Я сделал всё возможное, чтобы справиться с разрывом мышцы. Лекарства, бандаж, работа физиотерапевта – всё это до определённого момента помогало.

Но ближе к концу первого сета я начал ощущать всё более сильную боль. Думаю, в какой-то момент она стала просто невыносимой. Да, это обидное завершение, но я старался.

– Тяжелый день. Был ли шанс, что в случае победы в первом сете вы могли бы почувствовать прилив адреналина и продолжить борьбу?

– Да, возможно. Если бы я выиграл первый сет, может быть, я попробовал бы продолжить – пару геймов, полсета, может быть, ещё один сет. Но с каждым розыгрышем становилось всё хуже и хуже.

Я понимал, что даже если выиграю первый сет, мне предстоит невероятно сложная борьба, чтобы физически выдерживать розыгрыши против него ещё, не знаю, два, три, четыре часа. К сожалению, сегодня у меня просто не было на это сил.

– Помню, пару лет назад у вас была похожая травма. Тогда вы сделали МРТ, и результаты были неутешительными. Делали ли вы сканирование в этот раз, и как обстоят дела?

– Да, это разрыв мышцы. Два года назад я смог лучше справиться с ситуацией – на корте травма не доставляла столько неудобств. В этот раз всё оказалось иначе.

В таких случаях нужно стараться сделать всё возможное в максимально короткие сроки, и я именно так и поступил. У меня был дополнительный день на восстановление, два дня без матчей. Я надеялся, что этого будет достаточно. Но, к сожалению, этого оказалось мало.

– Понимаю, вы только что закончили матч. Как вы оцениваете сотрудничество с Энди Марреем? Хотели бы вы его продолжить? Думаете, это возможно?

– Я не знаю. Мы оба расстроены тем, что произошло, поэтому пока не обсуждали дальнейшие шаги. Мы только что покинули корт, всё ещё свежо в памяти. Я обязательно поговорю с Энди, поблагодарю его за то, что он был рядом, поделюсь своим мнением, которое, конечно же, положительное. Посмотрим, что он скажет, и примем решение о дальнейшем.

Сейчас у нас обоих много эмоций и разочарования, так что сложно переключиться и обсуждать будущее. Думаю, нам нужно немного остыть, а потом спокойно всё обсудим.

– Несмотря на разочарование, вы довольны своим выступлением на турнире, учитывая победу над Алькарасом?

– Если честно, я считаю, что играл очень хорошо, на том же уровне, что и в последние 12 месяцев. Я был уверен в своих шансах, если бы был полностью готов физически.

Сегодня я тоже чувствовал, что могу бороться. Кто знает, как бы всё сложилось? Конечно, этот матч точно не был бы лёгким, даже если бы я был в идеальной форме. Но и для Саши это тоже не был бы простой поединок, даже с моей травмой. Как я уже сказал, я хорошо чувствовал мяч, в полуфинале показал качественный теннис. Если учитывать обстоятельства, это хороший результат.

Но для моих стандартов этого недостаточно. Меня удовлетворяет только высшая цель – выход в финал и борьба за титул. Я желаю Саше всего наилучшего. Он заслуживает свой первый “мэйджор”. Я буду болеть за него. Надеюсь, он сможет победить здесь.

– Вы выиграли очень много титулов, здесь в Мельбурне. В этом году с вами была ваша семья. Есть ли вероятность, что этот Australian Open станет для вас последним?

– Не знаю. Такая вероятность есть. Кто знает? Посмотрим, как сложится сезон. Я хочу продолжать играть, но пересмотрю ли я свой график на следующий год, пока не уверен.

Я всегда с удовольствием приезжаю в Австралию. Здесь я добился самых больших успехов в своей карьере. Если буду в форме, здоров и мотивирован, не вижу причин, чтобы не вернуться. Но, конечно, вероятность всегда существует.



– Как долго, по вашему мнению, вы будете восстанавливаться? Вы говорили о физической боли, но можете ли описать, как вы себя чувствуете эмоционально? Ведь вы показывали такой высокий уровень игры на своем самом успешном турнире Grand Slam, а теперь вы потеряли возможность бороться за титул.

– Да, знаете, это не первый раз, когда я сталкиваюсь с подобными обстоятельствами. Такова жизнь. Травмы – это главный враг профессионального спортсмена. В прошлом мне удавалось справляться с определёнными травмами, как, например, с той, что вы упомянули несколько лет назад. Тогда я даже смог играть лучше и выиграть турнир.

Но в этот раз этого не случилось, и это нормально. Нельзя выбросить из головы все те невероятные воспоминания, результаты и достижения, которые я здесь добился за эти годы, только из-за того, что в этом году я снялся в полуфинале. Конечно, сейчас, только покинув корт, я разочарован и расстроен. Но Австралия навсегда останется для меня особенным местом – лучшим турниром Большого Шлема, где я когда-либо играл.

Когда находишься на корте, эмоции захлёстывают. Это что-то вроде американских горок: в одни моменты чувствуешь себя прекрасно, в другие почти тревожно. Но нужно пройти через этот шторм. Иногда это работает в твою пользу, иногда нет. Это также зависит от соперника, от того, как он справляется с ситуацией. В этом и заключается красота индивидуального спорта. Здесь нет замен.

Я не могу уйти с корта после первого сета, дать кому-то заменить меня, отдохнуть час, а потом, может быть, вернуться или сыграть следующий матч, и моя команда выиграет. В нашем спорте так не бывает. Если ты не можешь продолжать, если что-то идёт не так, ты выбываешь. Но это часть нашего спорта. Я его люблю. Он дал мне возможность быть здесь. Поэтому есть за что быть благодарным и чем гордиться.

Что касается времени на восстановление, то честно говоря, я не знаю. Мне нужно более тщательно изучить эту травму. Когда вернусь домой в Европу, я встречусь с медицинской командой и физиотерапевтами, чтобы понять, что можно сделать и как быстро восстановиться, чтобы вернуться в строй. У меня ещё запланирован турнир в Дохе через несколько недель. Смогу ли я сыграть там или нет – зависит от того, как быстро я восстановлюсь.

В прошлом у меня были успешные и быстрые восстановления. Посмотрим. Всё зависит от того, как мышца отреагирует на лечение.

– Мы привыкли к вашим невероятным восстановлениям. Насколько вас беспокоит, что здесь и на “Ролан Гаррос” это оказалось невозможным?

– Насколько это беспокоит меня? Не знаю. Я не подхожу к каждому турниру Grand Slam с мыслями о том, получу ли я травму или нет, но статистика в последние годы, к сожалению, не в мою пользу.

Это правда, что за последние пару лет я получал травмы чаще. Я не знаю точно, с чем это связано. Возможно, это совокупность разных факторов. Но я продолжу. Я всё равно буду стремиться выигрывать новые титулы. Пока я чувствую, что готов терпеть всё это, я буду оставаться в туре.



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