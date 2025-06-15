Ньиредьхаза (М15). Брайнин и Кравченко выиграли второй совместный парный титул ITF

Украинские теннисисты стали чемпионами парного турнира ITF M15 в Венгрии



В финале соревнований в Ньиредьхазе Александр Брайнин и Георгий Кравченко, получившие третий номер посева, обыграли четвертую сеяную пару Доминик Келловски/Самуэль Столарик (Чехия/Словакия) – 7:6(5), 7:6(1). Поединок продолжался почти два часа игрового времени, за которые украинцы три раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку, проиграли три гейма на своей подаче и сделали три брейка в ответ.

Путь к титулу:

R1: Ноэль Палл/Адам Габор Шоке (Венгрия) 6:1, 6:3

QF: Ретин Пранав Сентил Кумар/Милан Завацки (Индия/Венгрия, WC) 6:4, 6:4

SF: Габриэле Мария Ноче/Джиан Марко Ортензи (Италия) 7:6(6), 6:3

FR: Доминик Келловски/Самуэль Столарик (Чехия/Словакия, 4) – 7:6(5), 7:6(1)

Александр Брайнин и Георгий Кравченко второй раз вместе стали чемпионами турнира ITF. Впервые им удалось это сделать в 2023 году на соревнованиях ITF M15 в Тельде (Испания).

Для 25-летнего Александра Брайнина это был восьмой финальный поединок на турнирах ITF в парном разряде и третий титул. У 24-летнего Георгия Кравченко – 12-й финал и четвертый титул.

За свою победу в Ньиредьхазе украинцы заработали 930 долларов призовых и 15 очков в парный рейтинг АТР.



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