Ле-Ман: Ferrari вновь претендует на победу

Позади три четверти супермарафона в Ле-Мане, и к концу 18-го часа гонку возглавляли гиперкары Ferrari, причём все три. Лидировал Антонио Джовинацци (машина №51), за ним ехал Роберт Кубица (№83), а на третьей позиции держались их коллеги из экипажа второй заводской Ferrari, но машина №50 свернула на очередной пит-стоп, где произошла дозаправка и замена гонщика.

Мигель Молина вернулся на трассу на 5-й позиции, но почти сразу поехал в боксы и Кубица, которого сменил Йифей Йе, и Джовинацци, и началась смена Алессандро Пьер Гвиди.

Т.е. в начале следующего часа картина в лидирующей группе временно поменялась, вперёд вновь вышел экипаж Porsche №6, сейчас этот гиперкар пилотирует Мэтт Кэмпбелл. Но ему тоже предстоял пит-стоп, поэтому вскоре все три машины Ferrari продолжили уверенное движение к финишу на трёх первых позициях. Хочется написать, к «победному финишу», но впереди ещё решающая стадия гонки, и многое может произойти.

Именно это и сказал Роберт Кубица после завершения своей смены, и его комментарий имеет смысл привести целиком: «Всё идёт нормально, пока мы едем вполне уверенно, но посмотрим, как всё будет складываться дальше, ведь ехать ещё долго, и многое может произойти, поэтому надо просто сохранять собранность и продвигаться вперёд.

Думаю, в Ferrari уже применяют командную тактику, но мы стараемся помогать друг другу, и я помогал машине №51, однако её гонщики это игнорируют. В любом случае мы с этим разберёмся, это не моё дело. Я не гонщик заводской команды Ferrari. Обычно, когда я выступаю за заводскую команду, я уважают её указания, поступающие с пит-уолл, но некоторые гонщики этого не делают.

В общем, с этим в основном должны разбираться руководители Ferrari и её гонщики, а не я».

Как бы то ни было, сейчас лидирует та самая машина №51, о которой говорит Роберт, вторым примерно в 20 секундах позади едет жёлтый гиперкар экипажа Кубицы, за ним Ferrari №50. Ближайших соперников, Porsche №6, они опережают тоже на 20 секунд, т.е. борьба идёт скорее тактическая, а не на трассе. Посмотрим, как всё будет складываться, до финиша остаётся больше пяти часов.

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